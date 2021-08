Fussball-Kreisliga : Oldie Dirk Hagedorn muss erneut ins Tor

Routinier springt beim 4:1(2:0)-Sieg des TSV Schönwalde gegen Oldenburg II ohne zu zögern ein

Schönwalde | Der TSV Schönwalde besiegte am zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Ost die Reserve des Oldenburger SV mit 4:1(2:0) Toren. Nachdem der Stammtorhüter Jan Tamm beim Spiel der zweiten Mannschaft aushelfen musste und sich dabei verletzte, ging erneut der 50-jährige Dirk Hagedorn ins Tor der ersten Mannschaft. Vater und Sohn in einer Mannschaft Haged...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.