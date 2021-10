Fussball-Oberliga Süd : Oldenburger SV will die Niederlage im Kreispokal gegen Eutin 08 vergessen lassen

Eutiner fahren nach dem ersten Saisonsieg selbstbewusst zum Ostholstein-Derby zum Oldenburger SV.

Oldenburg/Eutin | Das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal hat bei beiden Kontrahenten Spuren hinterlassen: Der Oldenburger SV schied im Duell der Oberligisten überraschend mit 1:2(0:1) Toren bei Eutin 08 aus, die Eutiner beklagten die Verletzungen von Tim Schüler und Paul Meins. Am Sonntag sehen sich beide Teams um 15 Uhr in Oldenburg wieder, dann ist Alltag in der Obe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.