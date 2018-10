Clubmeisterschaft : Olaf Wittenburg verteidigt Titel

von Achim Krauskopf

Trockenes Wetter hatten Sonntag die 20 Teilnehmer der Clubmeisterschaft 2018 des Golfplatzes Thürk. Dem Eutiner Olaf Wittenburg gelang es zum dritten Mal in Folge, den Titel des Clubmeisters zu erringen, in der Wertung der Frauen ist Liane Ludwig aus Plön ebenso erfolgsverwöhnt. In der Nettowertung, die das Handicap (Hcp) berücksichtigt, gewann die Klasse A (Hcp bis 25,2) Julian Scheff vor Dirk Timpke und Alexander Broziat, die Klasse B (Hcp bis 54) entschied Thorsten Johannsen vor Bianka Wirl und Katja Johannsen für sich.