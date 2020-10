Eutin : Olaf Blanck erklärt, warum er aus der FWE austritt und alle Ämter niederlegt

Stadtplaner Olaf Blanck wollte sein Fachwissen einbringen, habe in der Fraktion aber seine Qualitätsansprüche nicht realisieren können.

20. Oktober 2020, 12:43 Uhr

Eutin | Stadtplaner Olaf Blanck (62) hat nach der Fraktionssitzung am Montagabend alle zuständigen Adressen – von der Partei bis zur Verwaltung – über seinen Austritt aus der Freien Wählergemeinschaft Eutin (FWE) sowie das sofortige Niederlegen aller Ämter informiert.

Blanck war seit Juni 2018 Mitglied der FWE und leitete seit Februar 2020 den Stadtentwicklungsausschuss als Vorsitzender. Mit seinem Austritt verliert die Fraktion ihr jüngstes aktives Mitglied in der Eutiner Stadtpolitik.

„Keine Zeit verschwenden mit nach hinten gerichtetem Blick“

Warum? „Ich kann meine eigenen Qualitätsansprüche in der Fraktion nicht realisieren. Mir ging es immer darum, das Bestmögliche für Eutin zu erreichen und meinen fachlichen Hintergrund mit einbringen zu können“, sagt Olaf Blanck auf Nachfrage. Aber binnen der vergangenen zwei Jahre sei ihm das in der FWE nicht so gelungen, wie er es gehofft hatte. Er sei nicht bereit, den Blick über Jahre nach hinten gerichtet zu verbringen, damit sei der Stadt nicht geholfen. Blanck nennt ein Beispiel: Wie bei der Hotel-Entscheidung sei es nun auch bei den Schulen. „Nach dem Bürgerentscheid liegt mir doch nun daran, das bestmöglich für die Schulen oder die Stadt herauszuholen und nicht immer noch gegen eine Sache zu wettern, die entschieden ist.“

Unzureichende Informationsstruktur innerhalb der Fraktion

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall des Fraktionsvorsitzenden Malte Tech im Sommer seien weitere Defizite der Fraktionsorganisation offenbar geworden. So sei es mangels ernanntem Stellvertreter von Tech schwierig bis nicht möglich gewesen, an verschickte Informationen (unter anderem von der Verwaltung) zu gelangen, da diese in der Regel an den Fraktionsvorsitzenden geleitet werden, der sie dann an seine Mitglieder weiter gibt, so Blanck. Als Stadtplaner und politisch interessierter Eutiner bedauere er es, nun den Vorsitz des Stadtentwicklungsausschusses abzugeben, wo zahlreiche spannende Großprojekte von Schulneubau über Operntribüne bis Bahnhof und Gesamtverkehrskonzept anstünden, aber: „Ich bin auf Vorschlag der FWE Vorsitzender und dann finde ich es nur fair und anständig, alles abzugeben, was damit verbunden ist, wenn ich mich von der Fraktion und Partei trenne“, sagt Blanck. Kommissarisch wird Sascha Clasen (CDU) als stellvertretender Ausschussvorsitzender die nächsten Sitzungen des Stadtentwickklungsausschusses leiten.

FWE-Urgestein Heinz Lange überrascht der Austritt nicht

FWE-Mitglied Heinz Lange geht davon aus, dass seine Fraktion diesen Vorsitzposten auf lange Sicht an „eine der großen Fraktionen“ verlieren wird. Zusammen mit Gerd Heiligenstühler, Lothar Sperling und dem neuen FWE-Mitglied Gerlinde Kröger versuchen sie bis zur Gesundung von Tech die entstandenen Lücken in Ausschüssen zu besetzen. „Kalt überrascht“ habe ihn Blancks Austritt nicht. Dabei hatte Blanck aus alter beruflicher und fachlicher Verbindung bei der Spaltung der FWE in zwei Lager zur älteren Generation gehalten und war bei der Freien Wählergemeinschaft mit Tech als Fraktionsvorsitzenden geblieben und nicht den „jüngeren Mitgliedern“ Olaf Bentke und unter anderem Sigrid Jürß zu den Freien Wählern (FW) gefolgt (https://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/fwe-teilt-sich-in-zwei-lager-id21870427.html)