Corona und Politik : Olaf Bentke wirft anderen Fraktionen Eutins verantwortungsloses Verhalten vor

Freie Wähler verweigern als einzige Fraktion Teilnahme an politischen Sitzungen während des Lockdowns.

von Constanze Emde

15. Januar 2021, 18:11 Uhr

Eutin | Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Olaf Bentke (46), war als einziger STadtvertreter nicht zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstagabend gekommen – und will mit Blick auf steigende Corona-Zahlen im Land weiter fernbleiben.

Bentke wirft den anderen Fraktionen und Bürgermeister Carsten Behnk verantwortungsloses Verhalten vor. Er kritisiert auf der Homepage der Freien Wähler Eutin unter anderem, das Redner an nicht desinfizierten Pulten in nicht-desinfizierte Mikros sprächen. Fakt ist: „Die rechtlichen Rahmenbedingungen für politische Gremien haben sich nicht geändert, es darf getagt werden. Wir haben ein funktionierendes Hygienekonzept und schärfen ständig nach“, erklärte Bürgermeister Behnk auf Nachfrage. Mikrofone sind beispielsweise mit einer Plastikfolie umhüllt, Redner am Pult desinfizierten dieses vorm Verlassen mit entsprechenden Tüchern. Die Ausschussmitglieder sprechen von ihren Plätzen aus mit Maske. Die Fenster waren zum Lüften geöffnet.

Bentkes Vorwurf kann auch der Ausschussvorsitzende Sascha Clasen (CDU) nicht nachvollziehen. Zwar habe das zügige Abarbeiten der Tagesordnung etwas länger als geplant gedauert, aber die Themen seien wichtig. „Wir haben einen Mangel an Mietwohnungen und alle Bauprojekte, die gestern vorgestellt wurden, schaffen Mietwohnungen. Genau das, was wir brauchen in Eutin“, sagte Clasen. Investor Thies Hahn sei bereits einmal vertröstet worden, der Klimamanager ebenfalls, deshalb wollte er beide zu Wort kommen lassen. Der Klimanotstand beschäftige Eutin bei jedem Vorhaben. Im Ältestenrat vergangenen Herbst sei beschlossen worden, wichtige Themen in Ausschüssen zu behandeln, sagte auch Behnk. Gebe es weitere Verschärfungen, werde der Ältestenrat darüber sprechen. „Wir haben eine Verantwortung von unseren Wählern bekommen, die wollen und sollten wir wahrnehmen“, betont Clasen. Bentkes Art und Weise der Kommunikation auf der Partei-Homepage sei Stadtvertreters unwürdig. Die Einführung von Videokonferenzen ist erneut im Hauptausschuss Thema, bislang scheiterte eine Beschlussfassung an technischen und rechtlichen Fragen.