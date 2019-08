Thema KI beim Plöner Gespräch : „Ohne Angst passier keine Regulierung“

„Plöner Gespräch“ über Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz

Plön | Alexa, Siri, Navis, Assistenzsysteme im Auto, Roboter: Mit „Künstliche Intelligenz – wie revolutioniert sie unsere Gesellschaft?“ widmete sich das „Plöner Gespräch“ des Schleswig-Holstein-Musik-Festivals (SHMF) und NDR im Schloss einem Thema, das unter dem Kürzel KI im täglichen Leben angekommen ist. Nach einer Einleitung von SHMF-Intendant Dr. Christian Kuhnt diskutierten darüber Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK Kiel, Wissenschaftsjournalistin Dr. Manuela Lenzen (Bielefeld) und Dr. Alexander Filipovi (München), Professor für Medienethik und Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestages, unter der Moderation von Claudia Spiewak, Chefredakteurin NDR Hörfunk und Programmchefin NDR Info.

„Es sind Spezialisten, die in bestimmten Gebieten besser sind als wir, aber KI kann nicht alles so wie wir“, sagte Manuela Lenzen. „Wir sollten uns nicht vor Superintelligenz fürchten, aber davor, dass einige Menschen sich ihrer bedienen und sie einsetzen, um ihre Ziele durchzusetzen. Davor sollten wir Angst haben.“ Arbeitsplätze würden sich durch Automatisierung verändern, aber Roboter seien nicht so geschickt, und teuer. „Man muss kein Facebook, kein Whatsapp und kein Google haben. Wenn sehr viele sich etwas anderes suchen würden, hätte das Einfluss auf die Unternehmen“, erhofft sie sich, dass die Menschen ein kritischeres Bewusstsein entwickeln. Regulierung müsste auf europäischer Ebene passieren. Die Datenschutzgrundverordnung sei ein Anfang. „Die Regierung macht einen zauderlichen Eindruck, wir müssen den Volksvertretern auf die Füße treten.“

Filipović geht es um Verantwortung und die Bedeutung für moralische Fragen des Zusammenlebens. „Was macht den Menschen noch aus in so einer Welt? Wir müssen gucken, dass uns diese Welt nicht überrennt“, empfahl er, ruhig ein wenig Angst zu haben, wenn sie denn den Menschen antreibe, KI zu verstehen und mit zu gestalten. Ohne Angst passiere keine Regulierung, verwies er darauf, dass Digitalisierung und KI „uns zu gläsernen Menschen“ macht. Europa habe die Chance, KI zu entwickeln, die moralischen Maßstäben genügt, als verantwortungsvollen Pol zwischen den USA und China. Von der Arbeit der Enquete-Kommission, die das Parlament berät, erhoffe er sich eine Signalwirkung an die Politik und eine sachkundige Regulierung. „Wenn wir Sachen nicht selber herstellen, kriegen wir die Ethik nicht ins System“, warb er dafür, Anreize zu setzen, damit die Wissenschaft hier bleibe. Das Bildungssystem sei zu langsam und hänge immer zehn Jahre hinterher, monierte Filipovi.

Kinder sollten lernen, sich kritisch mit KI auseinanderzusetzen, um im künftigen Arbeitsmarkt eine Zukunft zu haben, forderte Vater, in Bildung mehr Geld zu stecken und KI-Entwicklung zu fördern. China wolle die Weltführerschaft übernehmen, Deutschland gebe fast nichts aus. „Wer in der Forschung ganz vorne dabei ist, kann Regeln aufstellen“, ist er überzeugt. Unternehmen sollten sich auf ihre Stärken konzentrieren, nannte der IHK-Präsident als Schwerpunkte die maritime Wirtschaft und die Gesundheitswirtschaft. Damit Kräfte nicht abwanderten, müssten sich Unternehmen attraktiv machen mit flexiblen Arbeitszeiten, Home Office, Teilzeit. Die Datenschutzgrundverordnung habe eine Überregulierung geschaffen und sei nicht gelungen, kritisierte Vater. US-Tech-Unternehmen begrüßten die Verordnung, die Konkurrenz in Europa sei an die Kette gelegt worden. KI werde als Waffe eingesetzt bei der Kriegsführung, daher müsse Europa eng zusammenhalten. Angst regiere in der politischen Landschaft: „Das kann nicht unser Ziel sein.“







Eine Zusammenfassung des Gespräches ist am 12. August ab 20.30 Uhr auf NDR Info zu hören.