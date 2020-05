Eutin : Offene Ganztagsschule bietet Essen zum Abholen an zusätzlich zur Notbetreuung

Bis 17. Mai nur Notbetreuung: Berechtigte Kinder dürfen müssen ab sofort auf keine warme Mahlzeit verzichten und können sich diese für Zuhause abholen.

Constanze Emde

04. Mai 2020, 18:39 Uhr

Eutin | Morgen geht für die ersten Viertklässler der Unterricht wieder los – nicht täglich, nicht mit der ganzen Klasse, sondern einzeln in Lerngruppen. Aber immerhin: Sie können wieder für ein paar Stunden in die Schule und werden in Deutsch, Mathe, Englisch und Sachkunde unterrichtet. Anschließend müssen die meisten wieder nach Hause, denn in die Betreuung der Offenen Ganztagsschule (OGS) „Zauberhut“ dürfen weiterhin nur die Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten oder allein erziehen. Und das soll vorerst auch so bleiben.

Notbetreuung läuft vorerst weiter nur für die Kinder von Eltern bestimmter Berufsgruppen

Acht Kleingruppen werden in der Blauen Lehmkuhle betreut, eine vom See in der Albert-Mahlstedt-Schule und eine in Fissau. Insgesamt, so Peter Küpper, nutzten etwa 30 Kinder das Angebot in Eutin. Küpper ist Geschäftsführer der Johanniter im Bereich Ostholstein, der Trägerverein der OGS in Eutin. Die Notbetreuung vormittags erfolgt in der Schule von 8 bis 12 Uhr, danach übernehmen die Betreuerinnen der OGS. Künftig, so das Angebot der OGS an die Schule, können die Betreuer auch die Notbetreuung in der Schule übernehmen, um Lehrpersonal für den Unterricht zu entlasten, laute die Absprache.

Mittagessen, spielen mit Abstand, in der Sonne toben – „bei uns sollen die Kinder Spaß haben und auf andere Gedanken kommen“, sagt Claudia Lejeune, die OGS-Leiterin am Kleinen See. Corona sei aber natürlich auch hier das Thema.

Besonderer Service: Zumeist ärmere Kinder sollen trotzdem ein warmes Essen bekommen, wenngleich das Betreuungsangebot noch nicht wieder offen hat

Seit gestern bietet die OGS einen Service für die Kinder, die sonst in der Betreuung aufgrund von Bildung- und Teilhabe ein kostenloses warmes Mittagessen bekommen. „Die fallen ja in der Regel nicht unter die Kriterien für die Notbetreuung, ihre Eltern bekommen aber das Geld für die warme Mahlzeit aufgrund von Corona auch nicht ausgezahlt. Deshalb haben wir uns mit unserem Essenslieferanten eine Alternative einfallen lassen“, sagt Küpper. Ben’s Deli aus Malente liefert seit gestern neben dem Mittag für die Kinder in der Notbetreuung auch eine bestellte Zahl an Essen, eingeschweißt in einer mikrowellengeeigneten Verpackung, inklusive Nachtisch für die Kinder oder deren Eltern zum Abholen. Das erfolgt über einen getrennten Eingang zur Heinrich-Westphal-Straße.

Essen wird am Eingang zur Bahnhofseite ausgegeben

„Wir haben alle Familien angerufen, auch mit Dolmetscherfähigkeiten und ihnen davon erzählt. Noch nehmen nur sieben der 30 Berechtigten allein am Kleinen See an“, sagt Claudia Lejeune. Woran liegt es? „Da können wir nur mutmaßen. Viele haben ja auch Geschwisterkinder und müssen sowieso kochen, anderen ist der Weg vielleicht zu weit. Wir hatten gehofft, die Eltern ein bisschen zu entlasten“, sagt sie. Denn Gedanken machen sich die Betreuerinnen in jedem Fall über alle Kinder, die sonst in der OGS sind. „Wir kennen bei einigen die schwierigen Situationen zu Hause. Wir wünschen uns, dass wir bald wieder für alle da sein können“, sagt Lejeune. Wer berechtigt ist und die kostenlose Mahlzeit für seine Kinder zwischen 13 und 13.30 Uhr abholen will, meldet sich unter 04521/ 7753932.

Der Erlass zur Notbetreuung gelte bis 17. Mai. Wenn danach vielleicht mehr Kinder in Kleingruppen nachmittags betreut werden können, gebe es die Möglichkeit, in Räume in der Schule am See auszuweichen. Das sei der Plan für das nächste Schuljahr, wenn wegen der eingeführten Sozialstaffel mehr Kinder betreut werden sollen: Erste und zweite Klasse sollen dann am See bleiben, die dritten und vierten in die Albert-Mahlstedt-Straße laufen.