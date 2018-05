Offene Ateliers rund um Oldenburg

von Alexander Steenbeck

03. Mai 2018, 12:04 Uhr

Die beste Möglichkeit, einen Künstler und sein Werk kennen zu lernen, ist der Atelierbesuch. Das können Interessierte heute und morgen jeweils von 11 bis 17 Uhr rund um Oldenburg in die Tat umsetzen. Denn was 2014 mit der einstmals gegründeten Künstleraktion „Kunst bewegt“ begann, hat sich in diesem Jahr bereits auf acht teilnehmende Künstler aus dieser Region erweitert. Folgende Künstler laden ein:

❍Atelier & Galerie Willa Wiltrud Frauke Gehlen, Mühlenstraße 15, Heiligenhafen

❍ Atelier 13 Henning Güthe, Am Schmiedeberg 13, Giddendorf (Gremersdorf)

❍ Atelier Schweisswerke Julian Kahns, Fischerstraße 19, Heiligenhafen

❍Susann Käßmann, Christianstal 1, Göhl

❍ Jos de Kleijn, Rosenstraße 1, Göhl

❍ Edda Koch Ölmalerei, Hohe Luftstraße 9, Oldenburg

❍ Atelier-Galerie Kay Konrad, Dorfstraße 15a, Klein Wessek

❍ Atelier Poppe Malen & Meer Gabriele Maria Poppe, Lange Reihe 2, Gremersdorf Seegalendorf