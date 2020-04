Eutin : Österlicher CDU-Dank an die Bereitschaften

Eine Wertschätzung stellvertretend für alle Menschen in Bereitschaften, Krankenhäusern, Pflegediensten und Nachbarhilfen.

von Michael Kuhr

12. April 2020, 12:08 Uhr

Eutin | Stellvertretend für alle Menschen in Bereitschaften, Krankenhäusern und Pflegediensten freuten sich der Bereitschaftsdienst der Rettungswache 67, die JUH-Pflegekräfte über einen Besuch der CDU Eutin. Im Gepäck hatten die Christdemokraten österliche Leckereien und „Bausätze“. Und damit es zu keinen Problemen im Rahmen der Corona-Pandemie kommt, hatte die CDU Eutiner Taxi-Unternehmen gebeten, die Präsente der Wertschätzung an die richtigen Adressen zu liefern. CDU-Vorsitzender Rolf-Rüdiger Forst wollte in diesen Dank auch stellvertretend die vielen Initiativen der Nachbarschaftshilfen einbeziehen.