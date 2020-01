Eutin : ÖPNV: Kreis für Stundentakt

Vierter regionaler Nahverkehrsplan: ÖPNV soll auch fernab der Schulzeit attraktiv sein / Änderungen sukzessive nicht ab 1. August.

17. Januar 2020, 17:13 Uhr

Eutin | Die Schüler sind im Kreis Ostholstein die Busfahrer von heute. Damit sie auch zur busfahrenden Generation von morgen werden, müssen die Busanbindungen und Strecken nicht nur in den Zentren wie Eutin, sondern im gesamten Kreis Ostholstein angepasst und durch bessere Taktung und Anbindung an andere Bus- und Bahnlinien attraktiver gestaltet werden. Noch ist die Schülerbeförderungen vielerorts der Hauptgrund für ein oder zwei Busse, die morgens und nachmittags verkehren. Mancherorts fährt gar keiner mehr oder nur, wenn er direkt per Telefon bestellt wird als sogenannter Anruflinienbus (kurz Alfa).

Welch Nachteil die Ausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs als Schülerverkehr mit sich bringt, erleben alle an Busverbindungen interessierten Ostholsteiner oder Touristen spätestens an den Wochenenden oder in den Ferien. Eine Verbindung von Eutin oder andernorts an den Strand, die nicht mindestens das dreifache einer Autofahrt an Zeitaufwand bedeutet, gibt es nicht.

Im neuen Konzept, dem vierten regionalen Nahverkehrsplan, soll dieses und weitere Mankos beseitigt werden. Der Kreis hat das neue Konzept der Experten von Planmobil seit mehr als einem Jahr auf dem Tisch und arbeitet seitdem am vierten Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP), der die Konzeptideen berücksichtigt. Eutin hat, später als der Kreis, das gleiche Büro beauftragt, um Synergien und Wissen nutzen zu können. Projektleiter Maik Bock hatte drei Varianten im jüngsten Hauptausschuss vorgestellt (wir berichteten). Bis Februar, spätestens März wolle der Hauptausschuss eine Antwort auf Bocks Frage „Wie viel Takt wollen Sie bezahlen?“ finden und beschließen.

Reicht das noch, um rechtzeitig von den Verbesserungen als Fahrgast ab August dieses Jahres etwas zu spüren? Oskar Klose vom Fachdienst Regionale Planung/ÖPNV beim Kreis Ostholstein relativiert: „Die Ausschreibung mit dem Status quo läuft noch. Der neue Verkehrsvertrag enthält aber wie der alte eine Klausel, die Änderungswünsche vom Auftraggeber jederzeit zulässt. Es hätte also auch schon vor zwei Jahren Veränderungen stattfinden können.“

Vor einem Jahr habe Fachdienstleiter Horst Weppler die geplante Neustrukturierung des ÖPNV im Kreis mit Blick auf die neue Ausschreibung für August 2020 im Mobilitätsbeirat vorgestellt. Bessere Vertaktung der Regionallinien mit Dorfbussen an sogenannten Rendevouz-Punkten, Anbindung an die nächst größeren Zentren und deren Bahnhöfe sowie erste sich daraus ergebende Ideen für Eutin.

Den Wunsch, die Stadtbuslinien im regelmäßigen Stundentakt verkehren zu lassen, begrüßt Sibylle Kiemstedt,Wepplers Nachfolgerin und Leiterin des Fachdienstes für regionale Planung beim Kreis Ostholstein. Ohne einem Kreistagsbeschluss für den vierten Regionalen Nahverkehrsplan vorweg greifen zu wollen, sagt sie, dass die Stundentaktung auch für die Regionallinien vom Kreis begrüßt werde. Mit guter Organisation würde das für Eutin teilweise sogar eine Verbesserung des Angebotes in der Stadt im Halbstundentakt bedeuten, weil Stadt- und Regionalbus sich sinnvoll ergänzen könnten. Die Kommunalpolitik dürfte dies freuen, denn je besser der Kreis als Auftraggeber und damit Hauptkostenträger die Standards festlegt, desto weniger müsse Eutin zusätzlich „bestellen“ und bezahlen, um seinen Einwohnern und Besuchern einen verbesserten ÖPNV zu bieten.

Apropos Kosten: Bislang kostet der Stadtbusverkehr 445.000 Euro, die Stadt Eutin zahle seit Jahrzehnten, wie Klose und Kiemstedt wissen, stabil 116.000 Euro – „ohne Dynamisierungsanpassung und ähnliches“. Die steigende Differenz habe bislang der Kreis übernommen. „Wir haben ein großes Interesse daran, ein gutes ÖPNV-Angebot in der Kreisstadt vorzuhalten, aber überall andernorts übernehmen wir in den Gemeinden 50 Prozent, in Eutin zwei Drittel “, so Klose und Kiemstedt. Die Frage, was Eutin in Zukunft zahlen müsse, beantworten beide diplomatisch: „Das kommt auf die Entscheidungen im Kreistag und der Stadt Eutin an mit Blick auf die jeweiligen Maßnahmen und Ziele.“ Stehe der vierte RNVP, würden intensive Gespräche mit allen Beteiligten Kommunen geführt, ein Maßnahmenplan und eine Prioritätenliste erstellt. Aber es würden nicht von heute auf morgen alle Veränderungen sofort umgesetzt werden können.

In Gesprächen sei der Kreis auch wegen der derzeit unterschiedlich hohen Fahrpreise – so können die Menschen an der Westküste deutlich mehr Kilometer für fünf Euro zurücklegen, als in Ostholstein. „So wird ein ÖPNV nicht attraktiv, wenn ich für fünf Kilometer im Stadtgebiet beispielsweise das gleiche Zahl wie für drei Stationen in einer Straße“, so Klose.

Die Ziele des Kreises sind identisch mit denen der Stadt: Längere Bedienzeiten am Tag, an den Wochenenden und vor allem auch in den Ferien. „Wo wir nichts haben, bieten wir künftig etwas an“, betont Klose. Die Menschen müssen sich mancherorts vielleicht daran gewöhnen, künftig den Bus anzurufen, aber es sei eine gute Chance für Mobilität im ländlichen Raum. Änderungen und Neuerungen müssten gut kommuniziert werden. „Man muss es intensiv bewerben. Wenn die Menschen aber erstmal wissen, wie es geht, dann funktioniert es auch“, sagt Kiemstedt. Das hätten die Erfahrungen mit den Anruflinienbussen (Alfa) gezeigt. Der Unterschied zum „on-demand“-Angebot (auf Nachfrage) sei der, dass ein Alfa-Bus an ein Liniennetz und Fahrplan gekoppelt sei. Wird Bedarf für eine Haltestelle gemeldet, ist er zur angegeben Fahrplanzeit an der Haltestelle, fährt weitere Nachfragen nach Plan ab oder den kürzesten Weg zum Ziel und zurück.

Doch nicht nur das Streckennetz soll modernen Ansprüchen angepasst werden, sondern auch die Busse – optisch sowie im Service. „Alle Busse sollen Niederflurbusse sein mit Wlan, USB-Steckdosen und einheitlichem Nah.SH-Design, damit die Menschen ihre Busse wiedererkennen.“