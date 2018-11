Öffnungszeiten der Tourist-Info Bosau auf dem Prüfstand

von sul

28. November 2018, 12:27 Uhr

Kaum ein Urlaubsgast in Bosau hat vor oder während seiner Reise Kontakt zur örtlichen Tourist-Info im Haus des Kurgastes. Das geht aus der Gästebefragung von Juni bis September 2018 hervor, die Caroline Backmann (Foto), Leiterin der Tourist-Info Plön, am Dienstagabend in Bosau der Vermieterversammlung vorstellte. Auch die Zahl der Gästekontakte in der Bosauer Tourist-Info in der Nebensaison ist gering: Im April waren es nur 35, im März sogar nur drei. Es habe sich viel verändert, seitdem die Stadt Plön die touristischen Angelegenheiten der Gemeinde Bosau übernommen habe, sagte Backmann. Aus diesem Grund wolle man den Dienstleistungsvertrag, den Bosau mit der Stadt Plön geschlossen habe, optimieren. Bis Ende 2019 ist jetzt noch Zeit, um die Anregungen und Wünsche der Bosauer Vermieter in dem neuen Vertrag zu berücksichtigen.

Backmann stellte neben den Ergebnissen aus der Gästebefragung auch die Entwicklung des Vertriebes in der Tourist-Info vor, um anschließend mit den Bosauer Vermietern in die Zukunft zu schauen. Eine positive Nachricht für die Vermieter aus der Gemeinde Bosau: „Bei einer konstanten Bettenzahl sind die Übernachtungszahlen und Ankünfte von Urlaubern in der Gemeinde gestiegen“, sagte Backmann. Dagegen erfolgen die Buchungen immer weniger über die örtliche Tourist-Info, sondern über das Internet.

„Das ist ein globales Phänomen“, erklärte Backmann. Der Vertriebsweg über die Tourist-Info solle allerdings weiterhin bestehen, da es in Bosau noch Vermieter gebe, die gegenüber den neuen Vertriebswegen nicht aufgeschlossen seien. Ob es in zehn Jahren noch ein örtliches Buchungssystem gibt? Backmann: „Ganz klar – Nein!“

In der Diskussionsrunde mit den Vermietern herrschte Einigkeit darüber, dass die Öffnungszeiten der Bosauer Tourist-Info optimiert werden könnten. Der gravierende Wandel durch die Digitalisierung bewirke, dass die Öffnungszeiten nicht mehr so relevant seien, fasste ein Vermieter zusammen. Einige Vermieter wünschten sich, eingesparte Öffnungszeiten in Bosau dem Online-Marketing zuzuschreiben. Großer Bedeutung schrieben alle Vermieter Handzettel, Prospekte und Wanderkarten zu. Die Tourist-Info Plön erarbeitet nun bis zum nächsten gemeindlichen Wirtschafts- und Tourismusausschuss einen Vorschlag für die neuen Öffnungszeiten.