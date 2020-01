Ausgleichsflächen Feuerwehr Röbel : Obstwiese und Wald für Zarnekau

Der Kreis Ostholstein fordert den Abschluss der Ausgleichsmaßnahme „Röbeler Feuerwehrhaus“ in Zarnekau. Bürger-Aktion startet 2020.

23. Januar 2020, 16:11 Uhr

Süsel | Das Feuerwehrhaus in Röbel steht seit Ende 2018, der Ausgleich für die Obstwiese, die für den Neubau weichen musste, ist aber noch nicht erbracht. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises (UNB) drängt auf den Abschluss der Maßnahme. Fünf Bäume waren nach Auskunft der Gemeinde bereits auf die Obstwiese an der Feuerwehr Zarnekau wieder eingepflanzt worden.

Damit es dort weitergeht, braucht die Verwaltung zeitnah 4000 Euro für Rodungs- und Knickarbeiten. Die dürfen nur bis Ende Februar erfolgen. Den Betrag kann die Gemeindevertretung am Montag (27. Januar, 19 Uhr) freigeben. Für die Ausgleichsmaßnahme hatte sie bereits 20.000 Euro im Haushalt berücksichtigt.

Die ganze Summe werde nicht gebraucht, sagte Simone Handschuck, Leiterin des Fachdienstes Zentrale Immobilienwirtschaft am Donnerstag. Die Verwaltung habe die Kosten erneut geschätzt und berechnet, dass insgesamt nur 13.000 Euro investiert werden müssen.

Da von den 6103 Quadratmetern Gesamtausgleichsfläche in Zarnekau nur 3475 Quadratmeter für den Ausgleich Feuerwehr Röbel in Anspruch genommen würden, fielen laut Verwaltung nur 7402 Euro Umsetzungskosten an. Aus Verfahrensgründen werde die Ausgleichsreserve von 2628 Quadratmetern (5598 Euro Kosten) dennoch berücksichtigt.

Der Kreis Ostholstein fordert, den Ausgleich zeitnah zu schaffen. Passiere das nicht, könne das dazu führen, „dass die UNB die Zuordnung des Ausgleichs dieser Fläche für neuere Eingriffe nicht zulässt, weil noch nicht einmal bereits getätigter Eingriff (Feuerwehr Röbel) ausgeglichen ist, geschweige denn damit begonnen wurde.“ Die Verzögerung wusste die Verwaltung nicht zu erklären. Die direkt zuständigen Mitarbeiter waren nicht greifbar. Die kommissarische Bauamtsleiterin Handschuck versichert: „Für uns ist wichtig, das wir das Gesamtprojekt jetzt umsetzen.“

Im Rahmen des Vorhabens ist nicht nur die Ausgleichsmaßnahme vorgesehen. Bei der damit verbundenen Renaturierung von Obstwiese und angrenzendem Pionierwald seien die Dorfbewohner eingeladen, sich zu beteiligen, sagt Handschuck. Die Zarnekauer übernähmen dann aber nicht nur die Pflege der Flächen. Sondern sie dürften ebenso das Obst für den Eigenbedarf ernten. Das Konzept berücksichtige außerdem einen pädagogischen Ansatz.



Die Obstwiese





Auf der Obstwiese(2250 Quadratmeter) stehen laut Verwaltung eine Kirsche und ein Birnbaum. Zwischendrin wachsen sechs kleinere Gehölze auf der Wiese, die an den Sportplatz neben der Feuerwehr anschließt. Dort sollen die fünf Bäume aus Röbel gepflanzt worden sein. Von den Röbeler Bäumen haben gemäß Verwaltung nur zwei überlebt. Fünf Bäume werden noch entfernt, elf neue gekauft. Blühstreifen und ein Ansitz für Greifvögel sind vorgesehen.

Mitglieder der Feuerwehren Röbel und Zarnekau, Zarnekauer und andere Freiwillige könnten sie pflanzen. Die Gemeinde will vorher zur Infoveranstaltung einladen. Ein Pädagogen für Streuobstwiesen wird die Pflanzaktion begleiten und anschließend über die weitere Pflege informieren.



Der Pionierwald





An die Obstwiese grenzt ein sogenannter Pionierwald (4600 Quadratmeter samt Knick). Auch er erhält einen Blühstreifen. Totholzhaufen werden freigelegt und Nistmöglichkeiten geschaffen.