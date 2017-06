Oboenkonzert im Rittersaal

vergrößern 1 von 1 1 von 1



Zum ersten Mal kommt die Musikhochschule Lübeck mit einem Konzert der Reihe „Wir in Schleswig-Holstein“ nach Eutin: Am Dienstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr präsentieren sich Studenten – darunter die Japanerin Saki Goto (Foto) – der Oboenklasse von Prof. Diethelm Jonas im Rittersaal des Schlosses Eutin unter dem Titel „Die Oboe – Primadonna der Kammermusik“. Zum Programm gehören das Trio C-Dur op. 87 van Beethovens, eine Triosonate für zwei Oboen und Fagott von Jan Dismas Zelenka und das Oboenquartett F-Dur op. 370 für Streicher und Oboe von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Konzert schließt mit dem Trio für Oboe, Fagott und Klavier des Franzosen Francis Poulenc, Sergej Tcherepanov begleitet an Flügel und Cembalo. Karten (13 Euro, ermäßigt neun) gibt es im Schloss oder unter Telefon 04521/709570, Restkarten gibt es an der Abendkasse.

von Achim Krauskopf

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:59 Uhr