Objekte aus Holz- und Speckstein

von Alexander Steenbeck

04. April 2018, 17:09 Uhr

Mit „Sich Berühren lassen“ ist die April-Ausstellung des Vereins Kreis der Künste in Eutin überschrieben. Ab Sonnabend, 7. April, gibt es ab 15 Uhr Objekte von Käte Huppenbauer (Foto) im Tischbein-Gartenhaus in der Stolbergstraße 8 zu sehen.

Die Künstlerin aus Neustadt hatte bereits im Februar vergangenen Jahres hier Werke ausgestellt. Nun präsentiert sie bis zum 29. April eine Reihe ihrer Holz-Objekte (Fotos oben).

Seit mehr als 25 Jahren ist sie künstlerisch tätig. In ihrem Schönwalder Atelier in der alten Pastoratsscheune sind vielfältige Werke entstanden. „Ich habe immer geschickte Hände gehabt“, sagt Huppenbauer, die in ihren Arbeiten vieles aus dem eigenen Leben verarbeitet – darunter auch Flucht und Vertreibung.

In ihrer zweiten Ausstellung im Tischbein-Gartenhaus werden Holz- und Speckstein-Objekte, die in den letzten drei Jahren Stück für Stück Gestalt und Formen annahmen und erschaffen wurden, ausgestellt.

Die Künstlerin eröffnet am Sonnabend, 7. April, persönlich die Werkschau. Nach der Eröffnungsansprache findet eine Lesung mit Käte Huppenbauer statt – mit musikalischer Begleitung durch Hang, Didgeridoo und afrikanischer Trommel.

Zur Finissage am 29. April ab 15 Uhr lädt Käte Huppenbauer zu einer zweiten Lesung – ebenfalls mit Musik (Hang, Didgerdoo und afrikanischen Trommeln) – ein.









Die Ausstellung ist bis 29. April im Tischbein-Gartenhaus (Stolbergstraße 8) zu sehen. Am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr – oder nach Vereinbarung unter Tel. 0151/22309442.

Weitere Infos über Käte Huppenbauer unter www.kaete-huppen bauer.com.