Dank Bingo-förderung : Nutztier-Arche Ziegenhof in Malkwitz schafft Futterraufen an

HInterwälder Rinder und Rauhwollige Pommersche Landschafe kommen jetzt jederzeit ans frische Heu heran.

Avatar_shz von Bernd Schröder

14. Februar 2020, 17:49 Uhr

Malkwitz | Sie nennen sich Hinterwälder Rinder und fühlen sich auf dem „Ziegenhof im Wiesengrund“ von Bärbel und Dirk Lorenzen offenbar ziemlich wohl. Denn obwohl die Tiere das ganze Jahr über draußen leben und deshalb nicht so zahm sind wie andere Rinder, sind sie nicht gerade scheu. Eine Kuh kommt neugierig herbei, als Bärbel Lorenzen an den Rand der Koppel tritt. „Die hofft, dass wir etwas zu fressen für sie haben“, sagt die Bäuerin.

Zuvor hat die Kuh ihren massigen Kopf aber noch einmal tief ins Heu gesteckt. Und das liegt in einer nagelneuen überdachten Futterraufe, in der die Nahrung auch bei Dauerregen wie in den vergangenen Tagen schön trocken bleibt. „Vorher haben wir die Tiere immer im Stall gefüttert“, berichtet Bärbel Lorenzen. Jetzt könnten sie den ganzen Tag über fressen – bis zu acht Tiere gleichzeitig. Ein Rundballen reiche für zwei Tage. Eine weitere, kleinere Futterraufe steht für die Rauhwolligen Pommerschen Landschafe bereit.

Ermöglicht wurde die Anschaffung der beiden Metallgestelle durch die Bingo-Umweltlotterie. Etwas unter 3100 Euro kosteten die beiden Raufen, Bingo gab knapp 1900 Euro dazu. Die Förderung ging nicht an den Ziegenhof selbst, sondern die „Nutztier-Arche Ziegenhof“, die Bärbel Lorenzen und ihr Mann vor fünf Jahren gründeten. Den Rest der Kaufsumme für die Raufen hoffen die Landwirte über Spenden hereinzubekommen.

Der Verein mit etwa 20 Mitgliedern hat sich Zucht und Erhalt alter und bedrohter Nutztier-Rassen auf die Fahnen geschrieben. Die derzeit sieben Rinder – vier Kühe, ein Bulle und zwei Kälber – sowie 13 Schafe, darunter sechs Lämmer, gehören dem Verein und leben auf dem Hof, genauso wie Bunte Bentheimer Schweine, Diepholzer Gänse, Pommernenten und Sundheimer Hühner.

Im Falle der Rinder dienen die neuen Raufen nicht nur als regensicherer Futterspender, sondern erleichtern es auch, die Tiere einzufangen, etwa für die jährlichen Blutabnahme. Dazu dienen sogenannte Fressfanggitter: Bügel an der Raufe werden festgestellt, so dass die Kuh ihren Kopf nicht wieder herausziehen kann. Damit sinkt auch die Verletzungsgefahr beim Einfangen. Denn wie es sich für echte Rinder gehört, haben die Hinterwälder Rinder noch Hörner, die sie im Zweifelsfall auch einsetzen.

● Die Nutztier-Arche in Malkwitz, Dorfstraße 42, kann von April bis Oktober täglich ab 17.30 Uhr sowie am Wochenende ab 14.30 Uhr besucht werden (November bis März auf Anfrage). Der Eintritt für Nicht-Mitglieder kostet 3,50 Euro (Kinder ab 5 Jahren 1,50 Euro).

Die Arche ist per E-Mail an arche-ziegenhof@t-online.de oder unter Tel. 04523/200059 zu erreichen. Die Mitgliedschaft kostet 15 Euro (Familien 25 Euro) pro Jahr. Wer will, kann auch eine Patenschaft für ein Rind oder Schaf übernehmen.