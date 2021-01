Corona aktuell : Nur zwei neue Fälle im Kreis Plön, Ostholstein meldet 26 Infektionen

Kiel sagt: Impfungen von Krankenhaus-Patienten sind aktuell nicht vorgesehen.

von Achim Krauskopf

08. Januar 2021, 15:19 Uhr

Eutin/Plön | 26 neue Corona-Infektionen meldete der Kreis Ostholstein gestern Mittag für die davor liegenden 24 Stunden, am Tag zuvor waren es 42 Fälle gewesen. Im Kreis Plön wurden dagegen im selben Zeitraum nur zwei Neuinfektionen gemeldet.

Aktuell sind 231 Menschen positiv

Ostholstein hat, wie Sprecherin Carina Leonhardt meldet, eine Gesamtzahl von 1258 Corona-Fällen, aktuell positiv sind 231 (elf weniger als am Vortag), als genesen gelten 1009 (plus 37). 375 Personen sind in Quarantäne, 22 mehr als am Vortag.

Unverändert sind 16 Personen im Krankenhaus, die Zahl der Verstorbenen beträgt 18. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht von 70,3 auf 73,3 gestiegen, im bundesweiten Ranking des Robert-Koch-Institutes hat sich aber der Kreis vom Rang 70 auf 56 verbessert, er liegt zwei Plätze hinter Kiel.

Gesamtzahl 609 Infektionen im Kreis Plön

Im Kreis Plön gab es nach einer Meldung von Nicole Heyck zwei Neuinfektionen, die Gesamtzahl stieg auf 609. Aktuell positiv sind 75, neun weniger, als genesen gelten 524 (plus elf). In Quarantäne sind 159 (plus 16), unverändert sind 14 Menschen in einer Klinik.

Zehn Menschen aus dem Kreis sind mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz hat sich Plön von 47,7 auf 43,5 verbessert, im bundesweiten Ranking von Platz 20 auf 11.

Keine Impfung in Krankenhäusern

In keinem Krankenhaus in Schleswig-Holstein werden aktuell Patienten geimpft, sagt Frank Zabel vom Gesundheitsministeriums in Kiel. „Das hat vor allem organisatorische Gründe: Aufgrund der Aufenthaltsdauer wäre die zweite Impfung dort in der Regel nicht möglich,“ sagte er unserer Zeitung.

Kirtische Anmerkung einer Leserin

Anlass der Frage war der Hinweis einer Leserin, dass ihre 80-jährige Tante im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus behandelt werde und es nebenan Corona-Patienten gebe. Die Leserin fand „unfassbar dumm“, dass Klinik-Patienten nicht geimpft würden.