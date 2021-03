Corona aktuell : Nur eine Infektion in Ostholstein, zehn in Plön

Die Inzidenz sinkt in beiden Kreisen: Ostholstein bei 33,9, Plön liegt bei 22,5.

Eutin/Plön | Nur eine Corona-Infektion in Ostholstein, zehn im Kreis Plön gab es in den 24 Stunden vor Dienstagmittag. Nach Mitteilung von Carina Leonhardt aus der Eutiner Kreisverwaltung stieg die Gesamtzahl aller Fälle auf 2310, aktuell positiv sind 134 (-1), als genesen gelten 2102 (+2). Weiterlesen: Die Meldung vom Montag Die Zahl der Covid-19-Patienten in eine...

