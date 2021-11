Handball SH-Liga : Nur ein Tor fehlt zum Punktgewinn

HSG Holsteinische Schweiz verliert in der Schleswig-Holstein-Liga knapp gegen den Bredstedter TSV.

14. November 2021, 21:37 Uhr

Die Handballer der HSG Holsteinische Schweiz konnten das Spiel gegen den Bredstedter TSV zwar bis zum Ende offen gestalten, verloren aber nach ihrer 15:14-Pausenführung mit 26:27.

Die Begegnung war in der Anfangsphase ausgeglichen. Die Holsteiner legten mit der 6:5-Führung vor (10.), danach warfen die Bredstedter vier Tore in Serie. HSG-Trainer Mario Acimovic nahm beim Spielstand von 6:9 (15.) eine Auszeit – mit Wirkung. Sebastian Potz und Christoph Broexkes brachten die HSG auf 9:10 heran (18.), Konstantin von Starck traf wenig später zum Ausgleich und Steffen Engelbrecht eroberte mit seinem Tor zum 12:11 (22.) die Führung zurück.

Die HSG kam jetzt vermehrt über die Rechtsaußenposition zu Toren. Fabian Buck und Christoph Broexkes hätten laut Trainer Mario Acimovic ein gutes Spiel gemacht. „Da waren schöne Wurfbilder dabei. Das brauchen wir auch in den nächsten Spielen“, sagte er. Auch Torwart Nikolaj Puschkarev wusste zu überzeugen. Mit knappem Vorsprung ging es in die Kabine. Sollte der erste Saisonsieg gelingen? Eine Führung zur Pause – das gab es in dieser Saison für die Holsteiner noch nicht.

Entsprechend motiviert und selbstbewusst kamen die Gastgeber aus der Kabine und schafften es zwei Mal, mit zwei Toren zu führen. Doch nach dem 19:17 (36.) blieb die HSG zehn Minuten torlos. Zwei falsche Entscheidungen im Angriff brachten direkte Gegentore, danach traf die HSG zwei Mal den Pfosten. Das nutzten die Nordfriesen, um mit einem 5:0-Lauf das Spiel zum 22:19 (46.) zu drehen. „Nach der Führung sind wir irgendwie in alte Muster verfallen. Nach einer guten ersten Halbzeit begann da unsere Phase wilder Entscheidungen“, sagte Acimovic. Sein Team aber gab sich nicht auf. Zwei schnelle Tore durch Simon Grage und Fynn Sager brachten die Gastgeber wieder auf ein Tor heran. Das gelang bis zum Abpfiff noch fünf weitere Male, der Ausgleich aber wollte nie gelingen, auch, weil die Holsteiner klarste Chancen, unter anderem von der Linksaußenposition, ungenutzt ließen.

„Wir haben viel liegen lassen“, monierte Acimovic. Immer wenn die HSG den Anschluss herstellte, erhöhte der TSV auf zwei Tore Vorsprung. Am Ende spielten die Bredstedter die Zeit herunter und gewannen glücklich mit einem Tor Vorsprung.

Der Trend der Holsteiner geht leicht nach oben. Die beiden letzten Begegnungen, aus denen zwar nur ein Punkt gewonnen werden konnte, waren knapp und ein Sieg nicht weit entfernt. „Schade, dass wir uns nach einem guten Spiel wiederholt nicht belohnen konnten“, sagte Acimovic, der zu viele eigene Fehler im Angriff sah.

Nach einer Pause am kommenden Wochenende trifft die HSG Holsteinische Schweiz auf den Tabellenzweiten Horst/Kiebitzreihe. Es ist das erste von drei Auswärtsspielen hintereinander.

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Nikolaj Puschkarev und Levin Euler im Tor sowie Fynn Sager (6/5), Christoph Broexkes, Simon Grage (je 4), Konstantin von Starck, Sebastian Potz (je 3), Hannes Grunwald, Fabian Buck (je 2), Philipp Vogelreuter, Steffen Engelbrecht (je 1), Kevin Kutz, Benjamin Path und Florian Brandt.