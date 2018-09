von Alexander Steenbeck

Das Flohmarktteam der Kita „Rappelkiste“, Lindenstraße 21a, Am Samstag, den 27. Oktober, veranstaltet den 7. Nummernflohmarkt „Rund ums Kind“ in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr. Es soll wieder eine große Auswahl an gut sortierter Kinderbekleidung (Herbst/Winter), Spielzeuge und Bücher geben. Für das leibliche Wohl bietet der Kindergarten diesmal selbstgebackenen Kuchen, frisch gebackenes Laugengebäck und Kaffee sowie eine kleine Auswahl an Softgetränken an. 15 Prozent der Einnahmen zuzüglich einer Kuchenspende und 100 Prozent der Einnahmen des gesamten Kuchenverkaufs werden den Kindern der „Rappelkiste“ zur Verfügung gestellt. Sollte kein Kuchen mitgebracht werden, wird eine Zusatzgebühr von drei Euro erhoben. Schwangere mit Nachweis (Mutterpass) und Mütter mit Baby (in Bauchtrage) dürfen schon eine halbe Stunde vor dem Verkaufsbeginn, also ab 13.30 Uhr stöbern. Aus Platzgründen sind Kinderwagen im Gebäude nicht erlaubt. Weitere Infos per E-Mail an flohmarktinderrappelkiste@web.de.