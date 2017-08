vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Kita „Kinderinsel“ lädt am Sonnabend, 16. September, von 9 bis 11.30 Uhr zum Nummernflohmarkt ein. Vor Ort gibt es ein gut sortiertes Angebot von Kinderbekleidung (Größen von 50 bis 152), Herbst- und Winterbekleidung, Schuhen, Spielsachen, Büchern, Fahrzeugen und Babyausstattung in der Lübschen Koppel 5.

Dieses Mal können noch mehr Menschen mitmachen. Auch die Zahl der Nummern pro Anbieter wurde erhöht, sodass die Auswahl für die Besucher noch größer ist, verspricht der Veranstalter.

Das Besondere am Nummernflohmarkt in der Kinderinsel ist die gute Sortierung und die Präsentation der Artikel. Verkäufer müssen keine Teilnahmegebühr bezahlen, es gehen 20 Prozent der Einnahmen an den Förderverein der Kinderinsel. Für das leibliche Wohl wird mit Getränken, Waffeln, Kuchen und Brezeln gesorgt. Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich unter der Telefonnummer der Kita „Kinderinsel“ des Kinderschutzbundes 04521/6803 oder per E-Mail kinderinsel@kinderschutzbund-eutin.de anmelden. Alle anderen sind zur Schnäppchenjagd eingeladen. Für Parkmöglichkeiten ist gesorgt.

von Constanze Emde

erstellt am 22.Aug.2017 | 00:29 Uhr