Kreis Plön : Notfallplan bei Förde Sparkasse: viele Filialen werden geschlossen

von Michael Kuhr

18. März 2020, 14:07 Uhr

Plön | Wegen der Coronakrise passt die Förde Sparkasse ihre Öffnungszeiten in den Filialen an. Darüber hinaus wird die Hälfte der Filialen vorübergehend geschlossen, um als kurzfristige Ausweichquartiere für sensible Geschäftsbereiche zur Verfügung zu stehen. Außerdem soll der direkte Kontakt zwischen Kunden und Beratern auf ein Minimum reduziert werden.

Auch die Tatsache, dass aufgrund von Home-Office und Kinderbetreuung nicht überall ausreichend Personal verfügbar ist, wurde bei der Entscheidung berücksichtigt, heißt es weiter. Die Erreichbarkeit der Berater per Telefon, Chat oder E-Mail sei

weiterhin gewährleistet. Auch die Bargeldversorgung sei sichergestellt, die SB-Bereiche aller Filialen blieben geöffnet.

In der Förde Sparkasse greifen derzeit die Notfallpläne für besondere Situationen. Um den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können, ist es erforderlich, Mitarbeiter sensibler Geschäftseinheiten räumlich zu trennen. So wird das Risiko, dass sich ganze Einheiten in häusliche Quarantäne begeben müssen, deutlich reduziert. Um die räumliche Trennung realisieren zu können, greift die Förde Sparkasse auf Arbeitsplätze in den Filialen zurück. So werde das Ansteckungsrisiko sowohl für Kunden als auch Berater so gering wie möglich gehalten werden.

Betroffen sind 23 kleinere Filialen, die vorübergehend

geschlossen werden. Das sind Sophienhof, Laboe, Mönkeberg, Schönkirchen, Selent, Ellerbek, Klausdorf, Schellhorn und Ascheberg. Die Öffnungszeiten aller übrigen Filialen werden zudem eingeschränkt. Jede Filiale der Förde Sparkasse wird bis auf weiteres von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein, die Finanzzentren Plön und Preetz zusätzlich auch am Donnerstagnachmittag. „Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse.