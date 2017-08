Notarzt per Helikopter eingeflogen

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Für einen seltenen Anblick sorgte die Landung des Rettungshubschraubers „Christoph 12“ gestern Vormittag auf dem ehemaligen Güterbahnhof zwischen den Ersatzhaltestellen für den Busverkehr und den Bahngleisen. Der Grund: ein Notarzteinsatz im Seniorenzentrum Protalis in der oberen Peter-Straße. Die Polizei holte den Arzt vom Hubschrauber ab und brachte ihn zum Einsatzort. Der in Siblin stationierte Hubschrauber war angefordert worden, weil in Eutin zu diesem Zeitpunkt kein anderer Notarzt zur Verfügung stand.

von Constanze Emde

erstellt am 18.Aug.2017 | 00:04 Uhr