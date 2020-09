Göhl : Nötigung im Straßenverkehr: Jugendliche bedrängen zwei junge Frauen

Männer-Duo auf Krafträdern verfolgt zwei Frauen in ihrem VW bis auf ein Ptrivatgrundstück. Polizei suchtZeugen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

03. September 2020, 13:42 Uhr

Göhl | Zwei junge Frauen sind in der Nacht zu vergangenem Sonntag von zwei Jugendlichen auf Motorrädern bedrängt worden. Die beiden Frauen waren kurz vor Mitternacht in einem VW Beetle auf Landesstraße 59 zwischen den Ortschaften Göhl und Quals unterwegs. Hier schlossen die beiden jungen Männer mit ihren 125er Krafträdern zum dem vorausfahrenden VW auf und begannen, die Fahrzeuginsassen zu bedrängen und zu belästigen. „Hierbei überholten die Kradfahrer links und rechts den Pkw, fuhren in gleicher Höhe der Fahrzeugführerin nebenher und schauten ins Fahrzeug hinein“, sagte ein Polizeisprecher. Dann setzten sie sich dicht vor das Fahrzeug und verringerten grundlos ihre Geschwindigkeit drastisch, bremsten ihre Kräder ab beziehungsweise zwangen die Fahrzeugführerin entsprechend zu reagieren und fuhren langsam voraus. Die Kradfahrer verfolgten den jungen Frauen sogar bis auf ein Privatgrundstück. Hierfür bremsten sie extra ab, wendeten ihre Kräder und folgten den jungen Frauen.

Ein Tatverdächtiger gefasst

Das nächtliche Treiben blieb nicht ohne Folgen – ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus Ostholstein konnte bereits ermittelt werden. Er macht aber keine Angaben zu dem zweiten Kradfahrer. „Es wird angenommen, dass dieser im Bereich um Oldenburg-Lensahn-Grube-Grömitz-Heiligenhafen wohnhaft ist“, so der Sprecher. Die Polizei sucht nun eine Crossmaschine, von der das Kennzeichen teilweise bekannt ist (OH - N ???).

Der Fahrer soll etwa 16 bis 19 Jahre alt sein und von schlanker Statur. Er trug eine dunkle, schwarze Jacke mit zwei hellen Leuchtstreifen oberhalb der Ärmel auf der Jackenrückseite. Weiter nutzte er einen sogenannten Crosshelm.

Die Ermittlungen hat die Polizei in Oldenburg übernommen. Die Ermittler bitten um Hinweise unter Tel. 04361/10550 oder per E-Mail oldenburg.pst@polizei.landsh.de.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?