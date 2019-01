Noch mal Torten im Café Koralle

Die vor 13 Jahren gegründete Kaffeetafel der Plöner Pfadfinder „Seeschwalben“ öffnete letztmalig ihre Türen

29. Januar 2019, 00:34 Uhr

Nach 13 Jahren ist Schluss: Freitagnachmittag lud das Café Koralle der Gemeinschaft in der evangelischen Kirche in der Ulmenstraße zum letzten Mal zu Kaffee und Kuchen ein. Organisatoren und Gäste nahmen Abschied.

Wie lässt sich die „gute Tat“ der Pfadfinder im Alltag umsetzen, wie öffnen wir uns als Gemeinschaft einem größeren Besucherkreis? Diese Überlegungen der evangelischen Pfadfinder Seeschwalben, die vor 20 Jahren gegründet wurden, mündeten in die Eröffnung des ersten „Café Koralle“ am 27. Januar 2006. Immer am letzten Freitag im Monat deckten fleißige Helfer Tische ein, kochten in der Küche Kaffee, teilten am Büfett die von Müttern der Pfadfinder gebackenen Kuchen und Torten aus.

„Der Erlös aus dem Verkauf ging an die Pfadfinder“, erzählte Anja Sachau, Mutter der ersten Stunde, deren Sohn früher bei den Pfadfindern war. „Zehn Jahre habe ich gebacken, seit zwei Jahren helfe ich in der Küche.“ Das Tortenangebot variiere jahreszeitlich. Nach dem „Jahrhundertsommer“ 2018 aber habe man bis auf eine Torte nur Apfelkuchen auf dem Büfett gehabt, erinnert sich Sachau. An diesem letzten Tag sind Kaffee und Kuchen frei, Spenden aber sehr willkommen.

Von Anfang an dabei ist Claudia Krüger, bei der Gründung Stellvertreterin des Leiters der Seeschwalben, Prediger Andreas Lepenies. Er übergibt das Amt am 3. März an Markus Kuster (geborener Eder, 39), der von Beginn an bei den Seeschwalben ist. 178 Namen stehen laut Krüger auf der Pfadfinderliste der Gemeinde, die Anfang der 2000er Jahre das Gebäude übernahm, in dem nach der legendären Ära der „Disco Koralle“ die Familienbildungsstätte untergebracht war.

Zuletzt kamen jeweils 20 bis 30 Gäste ins Café. „Das waren 130 Mal Kaffeebetrieb, 1500 Kuchen und Torten, 4000 Menschen, 1000 Liter Kaffee“, zieht Krüger eine kleine Bilanz der 13 Jahre. „Wir hoffen auf einen Neustart, weil es schade ist für die Menschen, die regelmäßig kommen.

Vielleicht gibt es Leute, die Lust haben, etwas zu bewegen. Die Kinder sind längst raus aus der Pfadfinderei, es wird mühsam mit der Zeit, wir müssen eine Pause haben“, schaut sie zurück auf die Anfänge des Cafés mit vielen Kindern aus den Pfadfindergruppen. Der Besuch der Gäste sei weniger geworden, das Engagement der Eltern zurückgegangen, viele seien anderweitig eingespannt.

Zu den Stammgästen zählten viele Jahre mehrere Frauen, die sich jeweils denselben Tisch für ihre fröhliche Runde sicherten. „Ich habe drei Enkelkinder bei den Pfadfindern und habe heute eine Zitronentorte mitgebracht“, erzählte Antje Schwarten. Sie sei in die Runde „reingerutscht“. Christa Kaufmann und Helga Steege sind seit neun Jahren als Gäste im Café dabei. „Wir sind traurig“, fasst es Helga Steege zusammen. „Erst waren wir vier am Tisch, heute sind wir acht“. Und Karla Arp ergänzt: „Es war uns immer eine Freude, hier zusammen zu kommen.“