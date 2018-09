Noch einmal Marktmusik

von Michael Kuhr

18. September 2018, 16:05 Uhr

Die 20. und damit letzte Marktmusik des Jahres findet am Freitag, 21. September, von 11 bis 11.20 Uhr in der Nikolaikirche Plön statt. Roger Hanschel und Stefan Horz aus Bonn sind auf Tour in Norddeutschland. Sie spielen Orgel und Saxophon. Die Liebe zum Jazz und zur Improvisation sowie die Freude an ungewöhnlichen Klangexperimenten haben Roger Hanschel, einen der führenden Jazz-Saxofonisten seiner Generation, und Stefan Horz, Organist der Bonner Kreuzkirche, zusammengeführt. Der Eintritt ist frei.