Kreis Plön : „Nina“ warnt per Smartphone vor Gefahren

Kreis Plön führt digitale „Notfall-Informations und Nachrichten-App“ des Bundes für schnelle Information auf dem Smartphone ein.

von Michael Kuhr

16. Juli 2019, 23:50 Uhr

Plön | Frühen warnte das Läuten der Kirchenglockendie Bevölkerung vor einer drohenden Gefahr. Im heutigen digitalen Zeitalter und der massenhaften Verwendung von Smartphones, soll „Nina“ diese Aufgabe übernehmen. „Nina“, das steht für die digitale „Notfall-Informations- und Nachrichten-App“ des Bundes.

„Ziel ist es, die Bevölkerung auf schnellsten Wege über eine Gefahrenlage zu informieren, egal wo man sich gerade aufhält“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig vor Journalisten.

Ist ein Notfall eingetreten, ist es für Vorsorgemaßnahmen meist zu spät. Doch wie bereitet man sich vor, bevor es brennt und die Familie evakuiert werden muss, wenn der Strom für Tage ausfällt oder ein Hochwasser droht? Auch darüber will und kann „Nina“ Auskunft geben.

In der Regel wird die Bevölkerung heute über Radio oder Fernsehen informiert. Zunehmend auch über Internet – und „ohne Smartphone läuft heute eigentlich gar nichts mehr“, so die Landrätin. Und hier setzt „Nina“ ein. Das Programm warnt bundesweit vor Gefahren wie zum Beispiel Hochwasser, Unwetter und anderen sogenannten Großschadenslagen. Das gilt auch für Schleswig-Holstein, auch wenn „Nina“ noch nicht über alle Einsatzleitstellen funktioniert – so Kiel und damit verbunden der Kreis Plön.

Auch wenn es in Lübeck, Stormarn oder in Dithmarschen schon klappt, hat Kiel noch ein wenig „Nachholbedarf“, wie die Landrätin es ausdrückte. Aber – man ist dabei, die letzten Hürden zu nehmen. „Das Konzept für ,Nina’ ist in Arbeit“, versicherte Simon Schoss. Er ist beim Kreis Plön damit beauftragt. Seit Januar 2019 sind bundesweit schon über 5 Millionen Nutzer an „Nina“ angeschlossen. Im Kreis Plön gibt es derzeit 10.500 abonnierte Orte – eine einzelne Person kann beispielsweise den Kreis-Alarm abonnieren und/oder zusätzliche Orte seiner Wahl. „Angenommen, es besteht eine Hochwassergefahr für die Ostsee, dann kann man direkt nachschauen, für welche Orte“, sagte Schoss. Oder gilt die Gefahr vielleicht für den Ort, wo ich mich gerade befinde? „Nina“ bietet zudem eine Kartenansicht – bewährt hat sich dieses bei den jüngsten Waldbränden in Lübtheen, so Schoss, wo die App genau anzeigte, in welche Richtung die dichten Rauchschwaden zogen und wo man Fenster und Türen schließen sollte und nicht zuletzt, welche Orte evakuiert werden mussten. Dazu liefert „Nina“ Tipps, wie man Vorsorge treffen sollte.

„Die Frage ist, was ist passiert, welche Region betrifft es, was muss ich tun, das beantwortet ,Nina’.“ Gewarnt wird, wenn die örtlich Einsatzleitung es für notwendig erachtet. Bei „niedriger Warnstufe“ erfolgte dies bisher über die Medien, die die Meldung bringen konnten aber nicht mussten. Bei „mittlerer Gefahrenlage“ wurde diese über Rundfunk und Fernsehen weitergegeben. Bei „hoher Gefahrenlage“ sind die Medien verpflichtet, ihr Programm für eine Warnmeldung sofort zu unterbrechen. Nur – „Nina“ setzt nun eins oben drauf, in dem sie sofort, individuell und regional informiert. Demnächst wird „Nina“ über Kiel gezielt auch für die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde da sein, heißt es im Kreis.

„Nina“ ist kostenlos verfügbar über iTunes sowie den Google Play Store. Interessierte können dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auch auf Twitter folgen und erfahren dort unter @BBK_Bund über Neuigkeiten und Informationen zu Themen des Bevölkerungsschutzes – von der persönlichen Notfallvorsorge bis zu Ehrenamt.

Katastrophen gehören zum Leben. Ein örtlicher Starkregen, ein schwerer Sturm, verbunden mit einem Stromausfall oder ein Hausbrand können für jeden eine ganz persönliche Katastrophe auslösen. Und „Nina“ will dabei helfen, die Gefahr zu bannen, bevor sie zu einer Katastrophe wird – wie eben in guter alter Zeit die Kirchenglocken.