Niederlage in der Schlussphase

von Harald Klipp

erstellt am 15.Nov.2017 | 22:24 Uhr

Der JFV Eutin/ Malente kehrte in der A-Jugend-Oberliga mit einer unglücklichen 2:3(2:1)-Niederlage aus Groß Grönau zurück. Der JFV stellte das bessere Team, verließ aber als Verlierer den Platz.

Die Gastgeber erzielten nach 40 Sekunden das 1:0. Danach gewann die Mannschaft von Trainer Stefan Lunau aber die Oberhand. Bereits in der siebten Spielminute egalisierte Robin Kelting zum 1:1, bevor Joscha Bartels in der 22. Spielminute die Führung markierte. Der JFV hatte besonders in der ersten Halbzeit im Abschluss Pech. Groß Grönau hatte dagegen mehr Glück: Philipp Polzien (77.) erzielte aus dem Gewühl heraus das überraschende 2:2. Danach verloren die Eutiner den Faden, die Gastgeber witterten ihre Chance und erzielten durch Alan Krimpenfort den Siegtreffer (88.).

„Wenn wir an diese Leistung anknüpfen und weiter konzentriert arbeiten, ist mir für die Zukunft nicht bange. Spielerisch war das unsere beste Saisonleistung“, sagte Trainer Stefan Lunau.