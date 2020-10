Süsel : Niederdeutsche Bühne startet mit Komödie und Corona-Regeln in neue Saison

Karten für „Fröhstück bi Kellermanns“ sind begrenzt und nur telefonisch erhältlich.

Süsel | Sie starten mit der Komödie „Fröhstück bi Kellermanns“ in eine außergewöhnliche Spielzeit der Saison 2020/21. Obwohl kaum einem der Akteure mehr zum Lachen zumute ist – angesichts der Pandemie-Auswirkungen auch für die Kulturschaffenden der Niederdeutschen Bühne Süsel. „Aber es muss doch mal weitergehen“, sind sich Anne Vehres und Brigitte Barmwarter einig. Sie teilen sich die Regiearbeit in diesem Zwei-Personen-Stück. Premiere ist am Sonnabend, 31. Oktober, um 19.30 Uhr.

42 statt 133 Zuschauer

Diesmal wird alles anders. Gelb-schwarze Klebebänder weisen den Zuschauern den Weg zu ihren Plätzen mit „Schnutenpulli“ in der vereinseigenen Kulturscheune. Im Eingangsbereich werden die Hände desinfiziert. Der Toilettenzugang ist beschränkt auf jeweils eine Person. Mit ihrem Hygienekonzept überzeugten die tatkräftigen Ehrenamtler das Gesundheitsamt, und so kann wieder Theater gespielt werden. Allerdings: Von den 133 Sitzplätzen dürfen nur 42 besetzt werden. Es gibt keine Bewirtung. „Damit entfällt leider der Klönschnack in der Pause“, bedauert Brigitte Barmwater. Die Besucher würden jedoch sehen, dass man sich bei einem Theaterabend in der Kulturscheune sicher fühlen könne. Gegenüber den 170 Mitgliedern des Theatervereins Süsel und treuen Anhängern der Niederdeutschen Bühne fühle man sich in einer Bringschuld. Rund 400 Karten seien nun als Gutscheine einzulösen. Deren Besitzer sollen in den kommenden Vorstellungen Einlass finden.

„Wenn zehn Vorstellungen ausverkauft besucht sind, verdienen wir erst wieder Geld“, so die ernüchternde Rechnung. „Viele Abonnenten haben freundlicherweise ihre Gutscheine gespendet. Allerdings drücken uns jeden Monat rund 2000 Euro feste Kosten für das Haus“, gibt Anne Vehres zu bedenken. Daneben müsse ein Darlehnen bedient werden für eine neue Küche, Licht- und Tontechnik. Oberstes Ziel müsse es jetzt sein, das Haus und die Bühne zu erhalten.

„Sparsamkeit ist oberstes Gebot“

„Wir hatten zu Beginn des Jahres ein neues Stück fertig. Nach der Premiere und nur einer Vorstellung mussten wir im März schließen. 19 Vorstellungen fielen aus, ebenso sämtliche Gastspiele. Die geleistete Corona-Hilfe war an Personalkosten gebunden. Da ist Sparsamkeit nun oberstes Gebot“, erklärt die Regisseurin.

Komödie zuletzt vor zwölf Jahren zu sehen

Dieses Zwei-Personen-Stück wurde schon vor zwölf Jahren einmal auf die Süseler Bühne gebracht. Der Klassiker über die Szenen einer Ehe beim Sonntagsfrühstück wurde flink aus der Schublade gezogen. Das Bühnenbild sei gedanklich noch im Kopf gewesen. Mithilfe der Bühnenbauer Uwe Bierans, Herbert Jöns, Holger Knust, Karl Schrörs, Uwe Sternberg und Fritz Vehres wurden die Ideen mit eigenen Mitteln umgesetzt. Für den richtigen Ton und das Licht sorgen die Techniker Herfried Loose und Jörn Hilbrecht. Christiane Thiel stellt die Requisiten, und die beiden Souffleusinnen Sylvia Muhlack und Regina Peterssen helfen bei Texthängern.

Im September starteten die Proben, mehrfach in der Woche. Hauptdarsteller sind Silke Krellenberg als Christel Kellermann, sie stand vor sechs Jahren das erste Mal auf der Bühne, und Detlef Storm als ihr Gatte Wolfgang Kellermann. Storm ist seit 28 Jahren dabei und seit 2019 erster Vorsitzender des Theatervereins. Mit Wortwitz und bissigem Humor geben die Darsteller gekonnt Einblick in ein Eheleben, wenn die Kinder flüge geworden sind.

In schweren Zeiten wollen die Süseler Theaterleute Freude verbreiten. Anne Vehres dazu: „Wir haben uns bewusst für ein lustiges Boulevardstück entschieden. Die Leute sollen sich bei uns entspannen und trotz allem etwas zum Lachen haben.“