Neues Gesicht : Nicola Urbanski: Ein „kommunikativer Büro-Engel“

31. August 2020, 14:17 Uhr

Plön | Ein neues Gesicht begrüßt Besucher im Büro der evangelischen Kirchengemeinde Plön. Nicola Urbanski hat die Nachfolge von Gaby Lange angetreten, die in die Kirchenkreisverwaltung nach Preetz wechselte.

Im ostholsteinischen Oldenburg als jüngere von zwei Schwestern geboren und aufgewachsen, lernte Nicola Urbanski (44) Bankkauffrau und bildete sich zur Sparkassenbetriebswirtin fort. Viele Jahre arbeitete die passionierte Sängerin in Ostholstein und landesweit als Anlageberaterin.

„Ich wollte noch einmal etwas anderes machen und gern in Richtung alte Heimat“, beschrieb Urbanski, die in Neumünster lebt, den Grund für ihre Neuorientierung. In der Zeitung habe sie die Anzeige der Kirchengemeinde mit der Überschrift „Kommunikativer Büro-Engel gesucht“ gelesen und sich spontan beworben.

„Als Quereinsteigerin habe ich mir Chancen ausgerechnet. Es hat geklappt, ich freue mich sehr darüber“, strahlt Urbanski. Ihre kaufmännische Ausbildung sei dabei sehr wertvoll. Sie verfüge über Kenntnisse in Organisationsstruktur und Bürotechnik und habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun gehabt. So kam es, dass Nicola Urbanski zu den fünf von insgesamt 122 Bewerbern gehörte, die vom Kirchengemeinde zum Vorstellungsgespräch gebeten wurde, und überzeugte. „Am 5. Juni war das Gespräch, am 8. Juni kam der Anruf nach der Sitzung des Kirchengemeinderats.“

Jetzt ist die Tochter eines Oberstudienrats am Gymnasium Oldenburg und einer Bankkauffrau Ansprechpartnerin für 60 Mitarbeiter und 100 Ehrenamtliche. Sie nimmt Anmeldungen zu Trauungen und Taufen entgegen, vergibt Termine bei den Pastoren, zählt die Kollekte, führt die Konten, verwaltet den gemeinschaftlichen Kalender und die Buchungen des Gemeindesaals, wo auch manchmal Pilger übernachten. „Ich bin eine Mischung aus Sekretärin, Koordinatorin, Planerin und Kassenführerin, die Aufgabe ist sehr vielseitig.“

In absehbarer Zeit würde Urbanski gern wieder Richtung alte Heimat ziehen, da sie in Kiel in zwei Chören singt: Im Gospelchor „Gospelboat“ und im elfköpfigen Pop-Chor „Die Schröders“ überwiegend a-capella.

Sie sei dankbar, durch die neue Arbeitsstelle den ersten Schritt zurück machen zu dürfen. Ihr Ziel sei es, alles nah dran zu haben in der Region und kurze Wege, weil dann mehr Zeit für das Privatleben bleibe.

Ihr Arbeitsplatz sei toll. Hinter dem Gemeindehaus der Große Plöner See, nach vorn der Blick auf Nikolaikirche und Fußgängerzone, sagt die Frau, die auch gern in der Natur unterwegs ist: „Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen."







Das Büro ist geöffnet montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr, Telefon 04522/2235, E-Mail an: buero@kirche-ploen.de