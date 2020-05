Start für vierte Klassen in Plön : Nichts ist wie gewohnt in Zeiten von Corona

Nach Wochen des „Homeschooling“ dürfen die 54 Viertklässler der Rodomstorschule endlich wieder zum Unterricht.

von Bernd Schröder

05. Mai 2020, 17:27 Uhr

Plön | Mittwoch (6. Mai) ist ein großer Tag für Emma, Marlon, Lena und Niklas: Nach Wochen des „Homeschooling“ dürfen die 54 Viertklässler der Rodomstorschule endlich wieder zum Unterricht in die Schule. Doch nichts ist wie gewohnt in Zeiten von Corona. Einbahnstraßen auf den Fluren, Hände waschen, Abstand halten. Wer auf Toilette muss, parkt sein Namensschildchen auf einem Stuhl vor dem WC. Auf allen Tischen liegen Zettel mit Verhaltensmaßregeln aus.

Donnerstag letzter Woche gab das Ministerium alle Einzelheiten bekannt. Schulleiterin Sabine Vietzke und ihre 19 Mitarbeiter legten los. Die 4a und 4b sind in jeweils drei Gruppen eingeteilt, so dass sich nur zehn Personen gleichzeitig in einem Raum aufhalten. Sechs Lehrer übernehmen den Unterricht. 4a und 4b begegnen sich nicht.

„Wir haben uns für zwei Zeitblöcke von 8.30 bis 11.05 Uhr und 10.30 bis 13.05 Uhr entschieden, so dass sich nur drei Gruppen zur Zeit im Haus befinden“, beschreibt Vietzke ihre spezielle Aufteilung. Die Lehrer holen die Kinder auf dem Schulhof ab und weisen sie auf die Hygienevorschriften und das Verhalten auf den Fluren hin. Später werden sie die Mädchen und Jungen nach ihren Erlebnissen in den vergangenen Wochen fragen, was ihnen gefehlt hat, ob sie Angst haben, mit den Aufgaben zurechtkamen. Unterrichtet werde drei mal 45 Minuten mit je zehn Minuten Pause in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht/Englisch.

Der Kochunterricht für die Viertklässler findet nicht statt, Musik, Kunst und Schwimmen fallen aus, statt Sport gibt es Bewegung draußen. Drei Lehrer sind von 8 bis 13 Uhr außerdem zuständig für die Notbetreuung von zehn bis 15 Kindern aller Klassen. Im Keller liegen seit Wochen Unterrichtsmaterialien für die Schüler aus, werden von ihnen oder den Eltern abgeholt und wieder bearbeitet abgegeben.

Einmal pro Woche ist Videokonferenz der Lehrer, die nicht alle gleichzeitig in der Schule sein sollen. Es gibt viel zu besprechen und zu organisieren. „Wir haben wahnsinnig viel Korrekturarbeit, wo wir sonst in der Klasse Schüler direkt ansprechen konnten“, verweist Vietzke auf die zunehmende Aufgabenfülle. Es muss dokumentiert werden, welches Material den Schülern angeboten wird, wann wer in die Notbetreuung kommt, wer in der Schule wann präsent ist. Für den Fall, dass sich jemand infiziert.

Risikogruppen haben gar keinen Zutritt. Regelmäßig werden alle Flächen, Klinken, Böden desinfiziert. Es sei für alle eine große Herausforderung und Belastung, stellt Sabine Vietzke heraus. Sie steht in engem Kontakt mit Jugendamt und Sozialarbeiter. „Wir müssen aufpassen, dass Kinder zuhause nicht untergehen“, nennt sie den Grund. Der Anteil an schwierigen Verhältnissen sei zunehmend, betreffe rund 30 der 240 Kinder.