New Vikings verloren den Faden

Die New Vikings haben auch ihr drittes Heimspiel in der Football-Landesliga Schleswig-Holstein/ Hamburg gegen die Huskies Hamburg II mit 8:26 verloren. Dabei hatte sich das Team von Headcoach Felix Schümann viel gegen die neuformierte Mannschaft aus Hamburg vorgenommen.

Bei schwülem Wetter begannen die Süseler nervös und gerieten schon im ersten Quarter mit 0:7 in Rückstand. Das gesamte Spiel war von den vielen Downs bestimmt, es kam wenig Spielfluss auf. Oft scheiterten die New Vikings daran, die Downs über die zehn Yards zu bringen, womit der Gegner in Ballbesitz kam und die Süseler unter Druck setzte.

Im zweiten Quarter kamen die New Vikings besser ins Spiel, mussten aber zunächst durch einen Safetypoint das 0:9 hinnehmen. Der Quarterbeck der Huskies wurde in der Endzone zu Boden gebracht und gehalten, was den Hamburgern Punkte brachte. Nun kamen die New Vikings allerdings durch Christopher Bluhm und Björn Eggers, jeweils durch einen Touchdown, wieder ins Spiel und verkürzten auf 8:9. Im dritten Quarter kam jedoch der Rückschlag. Mit ihrem vierten Down erzielten die Huskies einen Dreier per Kick und bauten die Führung auf 12:8 aus. Überschattet wurde das dritte Quarter von einem unglücklichen Zusammenprall eines New Vikings mit einem Huskie, der mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus kam.

Im letzten Quarter verletzte sich dann mit Stefan Just einer der tragenden Säulen der New Vikings. Diese verloren völlig den Faden, leisteten sich technische Fehler und hielten sich auch nicht mehr an die taktische Marschroute von Headcoach Felix Schümann. So zogen die Huskies zum 26:8-Endstand davon.

„Zu viele technische und taktische Mängel waren der ausschlaggebende Grund für die heutige Niederlage“, sagte Felix Schümann. Nun werde man sich auf das Spiel gegen den Tabellenführer vorbereiten, um danach bis zum nächsten Spiel in fünf Wochen alles zu analysieren. Das gestrige Spiel sah Schümann aber nicht nur negativ. „Heute habe ich viel Licht, aber auch viel Schatten gesehen.“

Sein Gegenüber Thomas Brusch attestierte den New Vikings eine starke Leistung. „Das schwüle Wetter hat wohl auf beiden Seiten dazu beigetragen, dass wir alle nicht so richtig in Schwung gekommen sind.“ Aber auf beiden Seiten stünden Rookies, die erst vor zwei drei Monaten mit dem Football begonnen hätten. „Da wird sich noch einiges entwickeln.“

von Harald Klipp

erstellt am 12.Jun.2017 | 16:26 Uhr