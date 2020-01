Schönwalde : Neuwahlen bei der Jugendwehr

Niklas Markmann geht und Lara Hamann übernimmt.

Avatar_shz von shz.de

30. Januar 2020, 16:01 Uhr

Schönwalde | Marc DobkowitzSchönwalde Souverän führte Niklas Markmann am Dienstag durch die Versammlung der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Schönwalde. Es war seine letzte. Nach vier Jahren im Amt des Jugendgruppenleiters war er zehn Tag zuvor in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schönwalde übernommen worden. Zu seiner Nachfolgerin wählten die 20 Anwesenden Mitglieder einstimmig Lara Hamann. Kreisjugendgruppenleiter bleibt Markmann noch bis zum Ablauf seiner Amtszeit im kommenden Jahr.

Um Lara Hamann formierte sich ein neue Vorstand. Florian Plumm und Cedrik Bendfeldt wurden einstimmig zu Jugendgruppenführern gewählt. Nele Markmann wurde Schriftwartin, Jule Hamann Kassenwartin. Für die Ämter des Schriftführers und Kassenwartes gab es jeweils drei Bewerber, ein Umstand, den Bärbel Seehusen anerkennend hervorhob, als sie für den Awo-Ortsverein eine Spende an die frisch gewählte Kassenwartin Jule Hamann übergab.

In seinem Bericht blickte Niklas Markmann auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben den üblichen Diensten stachen der gemeinsam mit der Gemeinde Wangels in Schönwalde ausgerichtete Berufsfeuerwehrtag und eine gemeinsame Übung der Jugend mit den vier Ortswehren in der Friedrich-Hiller-Schule hervor. Für die Übung, die Markmann eigenständigen aufgearbeitet und geleitet hatte, gab es erneut Anerkennung von den Aktiven.

Gemeindewehrführer Matthias Hamann lobte: „Es ist schon gut mit anzusehen, so eine leistungsstarke Jugendfeuerwehr zu haben.“ Zusätzlich zum Engagement für die Allgemeinheit, wie etwa bei der Aktion „Saubere Landschaft“ oder als Begleitung des örtlichen Laternenumzuges, kam auch der Spaß nicht zu kurz. Neben der Teilnahme am Pfingstzeltlager der Kreisjugendwehr standen verschiedene Ausflüge im Dienstplan. Vielleicht ein Grund für sechs neue Mitglieder die im Verlauf des Jahres eintraten. „Ich wünsche Euch, dass ihr weiter mit Spaß bei der Sache seid“, äußerte sich Amtswehrführer Dirk Joedicke erfreut über die aktiven Jugendlichen.

Bürgermeister Winfried Saak ging in seinem Grußwort noch weiter: „Wir sind stolz auf Euch alle als Zeichen einer hervorragenden Jugendarbeit.“ Die Jugendlichen lernten nicht nur für das zukünftige Feuerwehrleben, sondern auch sich selbst besser kennen. Eine gute Kameradschaft wie in der Feuerwehr sei dabei eine wichtige Grundlage. „Ihr beweist das Gegenteil vom Eindruck vieler, Kinder würden heute fern ab der Realität nur am Smartphone hängen“, schloss Saak ohne den Hinweis, die Gemeinde habe den Wunsch nach einem Mannschaftstransportfahrzeuges aufgenommen. Ein Antrag auf Förderung sei bereits gestellt.

Jugendwart Markus Lühr nutzte die Versammlung für zahlreiche Ehrungen. Jugendfeuerwehrmann des Jahres wurde Peer Schwarck (12) und sein Stellvertreter Ben Falke (11). Insgesamt elf Kameraden bekamen nach bestandener Prüfung die Jugendflamme der Stufe eins verliehen. Auch bei der Abnahme des Sportabzeichens zusammen mit dem TSV Schönwalde waren die Jugendlichen erfolgreich. In Vertretung für die verhinderte Melanie Lindau überreichte Lühr das Abzeichen einmal in Gold, sechs Mal in Silber und an elf Mitglieder der Wehr in Bronze. Das Geschenk zum Abschied an Niklas Markmann konnte er nicht übergeben: „Es ist noch irgendwo auf dem Weg vom Lieferanten zu mir“. Als Anerkennung gab es jedoch eine Ehrenurkunde. Bei Lühr bedankten sich die Jugendlichen mit einem Fotoalbum mit Bildern des vergangenen Jahres.

Sven Lange, Fachbereichsleiter Wettbewerbe der Kreisjugendfeuerwehr Ostholstein, lobt des Engagement aller Jugendwarte, die viel Zeit in die Gestaltung der Dienste investierten. Die Jugendwehr Schönwalde könne stolz auf die Auszeichnung von Markus Lühr mit der Leistungsspange der schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren in Silber sein. Die war dem Jugendwart am 26. Januar in Großenbrode verliehen worden.