Neuwahl des Bürgermeisters

von Michael Kuhr

20. September 2018, 00:43 Uhr

Der mit der Pensionierung von Bürgermeister Mario Schmidt zu vollziehende Einzug der Gemeinde Bosau in das Amt Großer Plöner See wirft seine Schatten voraus. Mario Schmidt empfahl nun, die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeister als seinen Nachfolger bereits in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung vorzunehmen. „So kann ich meinen Nachfolger und seine Stellvertreter noch drei Monate auf ihre ehrenamtliche Arbeit vorbereiten.“ So sei ein geordneter Übergang möglich.