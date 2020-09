Neustart mit kleiner Beteiligung

Die Teilnehemerzah bei der ersten Freitagsdemo für Klimaschutz nach der Corona-Pause blieb weit unter den Erwartungen

von Achim Krauskopf

25. September 2020, 16:19 Uhr

Eutin | Deutlich unter den Erwartungen lag gestern die Beteiligung am Neustart der Klimaschutz-Kundgebungen von „Fridays for Future“: Zu einem Zwischenstopp am Kreishaus und der Schlusskundgebung auf dem Markt versammelten sich etwas mehr als 80 Teilnehmer, in der Mehrzahl Erwachsene. Die Organisatoren hatten auf bis zu 300 Teilnehmer gehofft.

Am Kreishaus warteten Landrat Reinhard Sager, Fachbereichsleiter Nils Hollerbach und einige Kreistagsabgeordnete auf die Demonstranten, deren Stopp mit der Übergabe eines Forderungskataloges endete. Johanna Prochnow von Fridays for Future sagte, dass es sich um eine grundsätzliche Erklärung handele. Ein Katalog konkreter Forderungen werde in den kommenden vier Wochen erarbeitet und dem Kreis übergeben.

Landrat Sager dankte den Teilnehmern der Kundgebung für ihr Engagement. Klimaschutz bedürfe des Interesses und des Engagements aller Menschen jeden Alters. Der Kreistag habe bereits 2016 ein Klimaschutzkonzept verabschiedet, das ständig weiterentwickelt werde. Anregungen, was der Kreis über sein Konzept hinaus tun könne, seien willkommen, versicherte Sager. Zugleich erinnerte er daran, dass Vertreter von Fridays for Future in die Arbeitsgruppe Klimaschutz des Kreises aufgenommen worden seien.

Vor dem Kreishaus warb Isabel Arent für die Unterstützung des Aktionsbündnisses gegen die Feste Fehmarnbelt-Querung. Die Verhinderung eines Tunnels zwischen Deutschland und Dänemark wäre auch ein Beitrag zum Klimaschutz.

Tilo Hegenberg von den Parents for Future hatte eine Liste von Forderungen, die möglichst schnell umgesetzt werden sollten. Dazu zählte eine bessere Energieausbeute des Müllheizkraftwerkes in Neustadt, eine stärkeres Klimaschutzengagement des Kreises, eine größere Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, ein besonderes finanzielles Engagement der Sparkassen und ein Verzicht der Wohnungsbaugesellschaften auf fossile Brennstoffe.

Zum Abschluss auf dem Markt gab es Musik von Schülern, mehrfache Appelle zum schnellen Handeln und die Präsentation eines „Klimastreifens“, ein 25 Meter langes Banner, dessen Farben die Entwicklung der Durchschnittstemperaturen in den zurückliegenden 50 Jahren zeigt.

Zur Frage, was ihrer Einschätzung nach zu der unerwartet geringen Beteiligung geführt hat, sagte Johanna Prochnow dem OHA, dass vermutlich das Wetter und auch die Furcht vor Corona dazu beigetragen hätten. Zum Start der Demonstration am Eutiner Wasserturm seien es rund 150 Teilnehmer gewesen.