Auf dem Koppelsberg bei Plön : Neustart in der Akademie am See

In diesen Wochen werden einige hunderttausend Euro für die Modernisierung der Bildungseinrichtung ausgegeben.

Orly Röhlk

14. Juni 2020, 10:21 Uhr

Plön | Es tut sich was in der Akademie am See auf dem Koppelsberg bei Plön. Nicht nur, dass zu Pfingsten der Betrieb wieder startete und am heutigen Montag (15. Juni) ein erster Bildungsurlaub nach dem Lockdown zum Thema Fotografie beginnt. Leiterin Dr. Ute Klünder und ihr Team haben die Corona-Pause genutzt und Zimmer renovieren lassen. Es ist der Auftakt für eine millionenschwere Investition in den Umbau der Einrichtung. „Wir wollen die Fläche besser nutzen, die Anforderungen an das Haus haben sich verändert“, erzählte Klünder bei einem Rundgang durch das Gebäude mit Birgit Bessert, Bildungsurlaubsspezialistin und zuständig für Seminarmanagement und Marketing.

„Wir haben einen Investitionsbedarf von 1,2 Millionen Euro und fangen mit zwei geförderten Projekten an“, so Klünder. Aktuell werden zwei kleinere Räume zu einem barrierefreien Zimmer umgebaut und aus dem bisherigen barrierefreien Gästezimmer entsteht ein Gartenzimmer als Erweiterung des Kaminzimmers, dem Gemeinschaftsraum des Hauses. Eingeplant sind erste Kosten von 275.000 Euro bei einer Eigenbeteiligung von zehn Prozent. Der Antrag auf Förderung mit Landesmitteln läuft. Außerdem beginnt in drei Wochen eine energetische Sanierung: Neue Fenster, Fassadendämmung, mehr Komfort, Renovierung der Büros. Veranschlagt sind 198.000 Euro, das Land trägt davon 60.000 Euro.

Weiter geht es mit dem Umbau des Foyers zu einem Seminarraum

Weiter geht es mit dem Umbau des Foyers zu einem Seminarraum. Der Speisesaal, in dem Teilnehmer aus Platzgründen außerhalb von Corona-Zeiten nur in Schichten essen konnten, wird vergrößert. Derzeit ist er wegen des nötigen Abstands mit einem benachbarten Seminarraum gekoppelt. Aus vier Zimmern ohne Dusche und WC wird ein vierter Seminarraum. Dann stehen insgesamt 20 Zimmer für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Klünder vertraut darauf, auch weiterhin Unterstützung von Bund und Land zu bekommen, hofft auf Zuschüsse statt Krediten.

15.000 Euro Corona-Soforthilfe gab es vom Bund, da die Akademie über 9,7 feste Stellen verfügt. Alle Mitarbeiter sind seit April in Kurzarbeit. 30 Prozent an Landesmitteln stehen im Normalbetrieb 70 Prozent selbst generierten Einnahmen gegenüber. Doch in den elf Wochen der Schließung seit März seien mindestens 92.000 Euro Umsatzerlöse verloren gegangen, schätzt Klünder.

Verlust durch weniger Belegung von Seminaren wegen Corona lässt sich erst am Jahresende beziffern

Der Verlust darüber hinaus durch dünnere Belegung von Seminaren wegen Corona ließe sich erst am Jahresende beziffern. Die Anzahl der Gäste habe sich um bis zu zwei Drittel reduziert. Seminarteilnehmer änderten ihre Buchung, weil sie nicht mehr übernachten oder ihren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten wollten. Andere sagten ab, weil ihr Betrieb sie nicht mehr für einen Bildungsurlaub freistelle. Manche seien jetzt arbeitslos. Viele verhielten sich noch vorsichtig, auch Referenten. Das Kaminzimmer sei geschlossen, weil es sich nicht belüften lässt.

Und allgemein sei es derzeit nicht mehr so kuschelig im Haus wie vor Corona, nennt Klünder als Grund. Zugleich seien die Personalkosten in Küche und Hauswirtschaft um 25 Prozent gestiegen, da zum Beispiel das Büfett entfällt und die Besucher bedient werden müssen. Jeder Raum sei jeweils nur noch mit maximal 15 Personen belegt. Alle Teilnehmer bewegten sich mit Maske durchs Haus. Tische sind auf Abstand gerückt. Nachmessbar mit Abstandsstäben von 1,50 Meter. Für das (Küchen-)personal bedeutet die Lage, ganztägig Maske und Handschuhe zu tragen. Das gilt für Koch Michael Fey, seine Kollegin Petra Marten und Teamleiterin Service Marion Schulz.