Malente : Neustart für Neukirchens Wehr

Am 2. Februar gibt es eine Info-Veranstaltung. Künftig gibt es gemeinsame Dienste mit Sieversdorf und Malkwitz-Söhren.

von Bernd Schröder

22. Januar 2019, 16:35 Uhr

Neukirchen | In wenigen Tagen soll der Startschuss für einen Neustart in der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen fallen. Am Sonnabend, 2. Februar, um 11 Uhr finde dafür im Gerätehaus ein Info-Gespräch für alle Neukirchener statt, die ihre Wehr unterstützen wollten, sagte Gemeindewehrführer Bernd Penter. Dafür wurden bereits kräftig Klinken geputzt. In persönlichen Gesprächen seien Einladungen übergeben worden, sagte Penter und fügte hinzu: „Wir freuen uns aber über weitere Interessenten.“

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr war das Vater-Sohn-Duo an der Spitze der Neukirchener Wehr, Wehrführer Martin Walter und sein Sohn Timo Walter, von seinen Ämtern zurückgetreten. Beide haben die Wehr mittlerweile verlassen. Damit ist die Wehr erneut in die Krise gerutscht, Penter übernahm kommissarisch die Führung. Vor wenigen Jahren hatte der Gemeindewehrführer die Einsatzbereitschaft der Wehr abgemeldet, weil zeitweise nur noch sieben Aktive dabei waren.

Aktuell verfüge die Wehr über 16 Aktive, darunter vier Frauen, erklärte Penter wenige Tage nach der Jahresversammlung. Dort sah er auch positive Ansätze für einen Neuaufbau. Während es 2017 überhaupt keinen Einsatz gegeben habe, seien es im vergangenen Jahr sechs gewesen – darunter eine Ölspur, ein Verkehrsunfall und ein Feuer. Alle Einsätze habe die Neukirchener Wehr gut bewältigt. „Trotz geringer Personalstärke war das Einsatzfahrzeug immer gut besetzt.“ Das sei schon bemerkenswert, weil die Wehr auch tagsüber gefordert gewesen sei und damit zu einer Zeit, in der viele Aktive an ihren Arbeitsplätzen seien.

Gemeinsame Dienste

Feuerwehr funktioniere nur, wenn man gemeinsam daran arbeite, erklärte Penter. Diesen Appell habe er auch in der Jahreshauptversammlung geäußert. Vorauszusehen ist, dass Penter, wie zuletzt beim Neuaufbau der Wehr in Malkwitz-Söhren seine Auffassung von einem stärker aufgabenbezogenen Dienst in der Feuerwehr umsetzen wird.

Nicht ohne Grund: Bislang rückt in Malente Nord die anerkannt gut aufgestellte Kreuzfelder Wehr zusätzlich zur Malenter Ortswehr aus, wenn es erforderlich scheint. Diese Aufgabe könnten künftig die Wehren in Neukirchen, Sieversdorf und Malkwitz-Söhren übernehmen. In den beiden zuletzt genannten hat der Generationswechsel an der Spitze bereits stattgefunden, nun steht er auch in Neukirchen bevor.

Neuer Wehrführer 2020?

„Mein Ziel ist, einen guten Ausbildungsstand hinzubekommen, die Personalsituation zu festigen und die Ausrüstung des 2017 ausgelieferten Fahrzeugs zu vervollständigen“, sagte Penter. Dann könne er die Wehr 2020 in neue Hände übergeben, hofft er. Diese Hoffnung ist nach OHA-Informationen nicht unberechtigt. So soll bereits ein Mitglied der Wehr seine Bereitschaft zur Kandidatur signalisiert haben.

Bei der Ausbildung setzt Penter auf Zusammenarbeit. Daher werde es künftig auch gemeinsame Dienste für die Wehren Neukirchen, Sieversdorf und Malkwitz-Söhren geben, kündigte Penter an. Den Auftakt macht am Dienstag, 5. Februar, ein gemeinsamer Dienst in Malkwitz, bei dem es um das Thema „Blaulichtfahrten mit Feuerwehrfahrzeugen“ gehen soll. Im März und April stehe eine gemeinsame Erste-Hilfe-Ausbildung im Neukirchener Pastoratsgebäude auf dem Programm.

Teil der Jahresversammlung war auch eine Ehrung. So verlieh Penter Hans-Joachim Soost die Bandschnalle für 50 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit.