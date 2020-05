Ostholstein : Neustart am Montag: Gastronomen bereiten sich vor

Der Ostholsteiner Anzeiger hat sich umgehört: Nicht für jeden lohnt sich eine Öffnung oder sind die Vorschriften umsetzbar.

Avatar_shz von Constanze Emde, Bernd Schröder, Achim Krauskopf

Eutin/Malente | Zwei Monate lang ging so gut wie nichts mehr in der Gastronomie. Jetzt dürfen die Betriebe wieder öffnen – unter Auflagen, um das Infektionsrisiko durch das Corona-Virus so weit wie möglich zu begrenzen. Das Personal muss Mund-Nasen-Schutz tragen, die Gäste sollen das außerhalb der Tische ebenfalls, Abstände sind einzuhalten, Laufwege so zu gestalten, dass sich die Gäste nicht begegnen, Hygiene-Regeln auszuhängen, Desinfektionsmittel bereit zu halten, Kontaktdaten zu erfassen. Ob ein rentabler Betrieb unter all diesen Vorgaben überhaupt möglich ist, muss sich für die Wirte erst noch erweisen.

Einige Eutiner Gastronomen öffnen noch nicht

In Eutin haben sich einige Gastronomen auch entschieden, noch weiter geschlossen zu haben. So öffnet das „De Büx“ erst ab Juni wieder, wie der Anrufbeantworter den Gästen verkündet. Das Weber-Café hat ebenfalls vorerst weiter zu, bietet dafür aber Teig- und Backwaren mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt an.

„Ab 24. Mai wollen wir sonntags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr Kuchen und Torten bei uns im Café zum Mitnehmen anbieten“, sagt Inhaberin Anne Neumann. Sie habe sich für diesen Weg entschieden, weil die Auflagen der Mindestabstände bei Tischen, Laufwegen und dem Weg zur Toilette nicht wirtschaftlich realisierbar scheinen. „Wir halten aber über den Wochenmarkt weiter Kontakt zu unseren Kunden und freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, sagt Neumann.

Freude auf Kontakt mit den Kunden

Um Kontakt zu den Kunden ging es auch Marcus und Martina Gutzeit, als sie während der Corona-Schließung auf den Abhol- und Lieferservice für Mittagstisch und Bier umstiegen. „Jetzt freuen wir uns, dass wir wieder öffnen dürfen und endlich den vermissten Kundenkontakt wieder haben, wenn auch alles mit sehr vielen Vorschriften verbunden ist“, sagt Gutzeit.

Constanze Emde

Auch Alexander Hedegger aus der Schlossküche freut sich, dass er künftig seinen Mittagstisch nicht mehr nur zum Mitnehmen anbieten kann, sondern „so warm und in der gewünschten Qualität, die man liefern möchte“, an den Tisch der Gäste bringen kann. Durch großzügige Räume und Stellmöglichkeiten der Tische mit den entsprechenden Mindestabständen von 1,50 bis zwei Metern zwischen den Stühlen zweier Tische mussten Brauhaus und Schlossküche ein Drittel ihrer Tische zur Seite stellen.

Beide freuen sich aber, wenn das Wetter es erlaube, auch Außenplätze anbieten zu können. Tische können künftig per Mail, Anruf oder mit spontanem Besuch reserviert werden. An einem Tisch dürfen die Gastwirte nur Menschen zweier Hausgemeinschaften platzieren, große Feiern seien noch nicht möglich. Maximal sechs bis acht Leute dürfen an eine Tafel. Das Servicepersonal müsse einen Mund- und Nasenschutz tragen, die Gäste nur, bis zum Tisch oder vom Tisch bis zur Toilette.

Das wird mit sehr viel Kommunikation verbunden sein und ich hoffe auf Verständnis der Gäste. Axel Hedegger, Schlossküche

Da brauche jeder sein eigenes Hygienekonzept, bestenfalls Einbahnstraßen, damit der Begegnungsverkehr ausgeschlossen sei. „Das wird mit sehr viel Kommunikation verbunden sein und ich hoffe auf Verständnis der Gäste“, sagte Hedegger. Denn wenn etwas nicht beachtet werde, drohten den Gastwirten saftige Bußgelder. „Und das schafft keiner“, sagt Hedegger.

Bernd Schröder

Das Malenter „Boots-Haus am Dieksee“ öffnet zwar wieder, die alte Fischerhütte als Keimzelle des Betriebs bleibt aber zu. Dort ließen sich die Corona-Regeln kaum einhalten, sagt Wirt Günter Koch. „Geöffnet sind die See-Terrasse und die Boots-Halle“, erklärt er. Für die Terrasse hat Koch 14 Scheiben aus Acrylglas besorgt, die er zwischen die Tische stellt. „Dann brauchen wir den Abstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten.“ Das bringe fünf Tische zusätzlich. So komme er immerhin noch auf gut 100, regulär sind es 250.

17 Festangestellte kommen alle zurück ins Boots-Haus

Die 17 Festangestellten kommen alle zurück, allerdings werden sie weniger arbeiten als sonst, so dass ihr Lohn mit Kurzarbeitergeld aufgebessert wird. Ein großes Problem sei der erhöhte Personalaufwand. „Wir haben extra einen Mitarbeiter am Eingang, um die Daten der Gäste zu notieren.“ Seinen Gästen empfiehlt Koch unbedingt eine Reservierung, die mittags und abends jeweils für feste Zeiten möglich sei. Ob sich der ganze Aufwand lohne, müsse sich zeigen. „Wenn wir die Fixkosten verdienen, sind wir schon froh.“

Anja Kasch vom Landgasthof Kasch in Timmdorf profitiert von den großzügigen Platzverhältnissen des Hotel- und Restaurantbetriebs: „Abstand ist kein Problem“, sagt sie. Auf diese Weise könne sie in der großen Diele des Hauses, die bis zu 250 Gäste fasst, sogar eine Geburtstagsgesellschaft mit 14 Personen unterbringen.

Darüber hinaus hofft die Betreiberin auf gutes Wetter. Dann könne sie die Gäste auf der Terrasse bewirten, wo die Abstände ebenfalls leicht eingehalten werden könnten. Bei der Erfassung der nötigen Kontaktdaten setzt sie auf die Hilfe der Gäste: „Auf jedem Tisch liegt ein Formular.“

Ich kann jetzt zu den Gästen sagen: Kommen Sie rein, ich freue mich. Anja Kasch, Landgasthaus Kasch

Der Tresen wird mit Plexiglasscheiben coronasicher gemacht, mit Klebestreifen werde ein Rundweg markiert. Von der Terrasse aus geht’s hinein, durch den Personaleingang wieder hinaus. Der Rundweg gelte auch beim Gang der Toilette. Nach der intensiven Arbeit am Hygiene-Konzept habe sie jetzt ein gutes Gefühl, sagt die Anja Kasch: „Ich kann jetzt zu den Gästen sagen: ,Kommen Sie rein, ich freue mich.‘“

„Frohsinn auf Rädern“ geht Montags bis Freitag mittags weiter

Im Bosauer Gasthaus zum Frohsinn wird der Betrieb Montag hoch gefahren: Die Wirte Hans Reimers und Gregor McDermott hatten seit Wochen Kurzarbeit für alle neun Angestellten angemeldet, mit einem kleinen Team aber einen Lieferservice angeboten. Der sei in allen Dörfern der Gemeinde, besonders aber in Bosau und Hutzfeld sehr gut angenommen worden, sagt Reimers. „Frohsinn auf Rädern“ geht Montags bis Freitag mittags weiter, das Restaurant wird dann von 17 bis 21 Uhr geöffnet.

Achim Krauskopf

Samstag und Sonntag wird nicht geliefert, aber von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Die großem Räume ermöglichen viele Plätze, aber Feiern seien leider noch nicht möglich, bedauert McDermott. Der Frohsinn-Hotelbetrieb soll 20. Mai starten.