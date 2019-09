Neustadt wie es früher einmal war

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

23. September 2019, 09:37 Uhr

Neustadt | Thomas Schwarz und Ulrike Gollan-Lambeck haben seit ihrer letzten Ausstellung im Zeittor-Museum vor zwei Jahren mehrere Hundert „neue“ alte Fotos aus privaten Archiven und Familienalben zusammengetragen. Diese Schätze sind von heute an bis zum 12. Januar im Zeittor ausgestellt. Die Ausstellung wird heute um 18 Uhr eröffnet. Der Eintritt dazu ist frei. Der Titel „Alte Neustadtbilder. Neustadt von oben“ verrät den Schwerpunkt: Es geht vor allem um Luftbilder. Daneben werden aber auch alte Fotos zu den Themen „Menschen“, „Stadtansichten“, „Ereignisse“ und „Bauwerke“ gezeigt. Erstmals sind auch Bilder aus der Umgebung Neustadts zu sehen, zum Beispiel von Lensahn und Sierksdorf. Begleitend werden Klönschnach-Nachmittage angeboten, an denen man miteinander ins Gespräch kommen kann und über die Fotos „klönt“ und „schnackt“. Der erste findet am 29. September von 14 Uhr bis 17 Uhr statt.