Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Neustadt verdient sich einen Punkt gegen den TSV Eintracht Groß Grönau

Neustädter können Überzahl in der Schlussphase nicht nutzen und spielen 1:1-Unentschieden.

Der TSV Neustadt trennte sich in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost vom TSV Eintracht Groß Grönau mit 1:1 (1:0) Toren. Das Spiel hatte zwei grundverschiedene Halbzeiten. Bei frischem Herbstwetter zeigten die Gastgeber eine starke erste Hälfte, in der die Kicker aus Groß Grönau sehr verhalten wirkten. In den ersten Minuten warteten beide Teams noch ab, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.