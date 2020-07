Lübecker Firma engagiert : Neustadt/Holstein engagiert Security-Personal für Strandkontrolle

Tourismus-Service will Sicherheit am Strand erhöhen.

von Achim Krauskopf

02. Juli 2020, 09:07 Uhr

Neustadt | Corona wird die Nachfrage nach Urlaub im eigenen Land verstärken. Diese Nachfrage und die damit zu erwartende höhere Frequenz an den Stränden stellen auch die Kommunen und die Tourismusbetriebe vor erhebliche Herausforderungen: Zum einen sind die bestehenden Hygienevorschriften umzusetzen, die Abstandsregeln einzuhalten und trotz aller Gebote und Verbote erhoffen sich Einheimische und Gäste ein erholsames Strandvergnügen.

Vorhandenes Personal reicht nicht aus

Stephan Reil vom Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin (Ostholstein) ist seit Mitte März permanent im Austausch und in Überlegungen, wie diese touristische Saison trotz der Corona-Pandemie und in der Corona-Pandemie funktionieren kann. Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass das Team des Tourismus-Services und die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung und des städtischen Bauhofs zwar viel schaffen könnten, aber es sei nicht alles mit eigenem Personal zu leisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerade das erhöhte Sicherheitsbedürfnis und die Überprüfung der geltenden Abstandsregelung seien Aufgaben, die einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand brächten.

Personelle Verstärkung durch Security-Personal

Für die Sommerferien gebe es nun eine personelle Verstärkung durch das Security-Personal der Firma Magnum aus Lübeck, mit der seit Jahren eine gute Zusammenarbeit gepflegt werde. Vier Mitarbeiter der Lübecker Sicherheitsfirma verstärken die Strandaufsichten. Das betrifft vor allem die Einhaltung der Abstandsregeln und die Kontrolle der Kurabgabe. Seit dem 1. Juli bis Ende August wird die Verstärkung vorrangig an den Wochenenden und bei gutem Wetter in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Einsatz sein.

Das zusätzliche Personal wird in Rettin, in Pelzerhaken im Bereich Surfcity und im Bereich der Seebrücke und in Neustadt am Strandbad eingesetzt. Die Mitarbeiter können genauso wie die eigenen Strandaufsichten das Hausrecht ausüben.

Auch wenn unser Team jetzt personell verstärkt wird, setzen wir auf eine Kooperation der Badegäste. Stephan Reil, Tourismus-Service

Stephan Reil hofft, dass diese Verstärkung dazu führt, dass die Badegäste die Abstandsregeln auch besser einhalten werden und appelliert an die gegenseitige Rücksichtnahme, denn: „Auch wenn unser Team jetzt personell verstärkt wird, setzen wir auf eine Kooperation der Badegäste. Denn was ich auch zu beachten geben möchte: Auch die öffentliche Infrastruktur muss auf Grund der Corona-Pandemie Hygienevorschriften häufiger als sonst gereinigt werden. Wir haben die Firma Magnum auch eingesetzt, um damit die eigenen Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Strandaufsicht zu entlasten, um somit mehr Kapazitäten für die Reinigungsarbeiten herzustellen“.



Appell des Bürgermeisters

Bürgermeister Miko Spieckermann wendet sich ebenfalls an alle, die den Strand nutzen: „Lassen Sie uns alle gemeinsam die geltenden Hygienevorschriften und Abstandregeln einhalten. Nur so können wir die Anzahl an Infektionen auch weiterhin so niedrig halten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Ihre Unterstützung, denn wir haben keine normale Saison wie immer, sondern wir haben inmitten einer weltweiten Krise alle gemeinsam die Aufgabe zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten“.