Weinkunst in Eutin : Neuseeländischer Rotwein in Vollendung

Dr. Jürgen Herrnberger würdigte den 2014er Providence Privat Reserve mit dem Prädikat „Weinkunst“.

von Michael Kuhr

03. Juni 2019, 12:08 Uhr

Eutin | Die „Alte Straßenmeisterei“ war erneut Station der Europa-Tournee des bekannten neuseeländischen Weinkünstlers James Vuletic. Dabei zeichnete der ausgewiesene Eutiner Weinkenner Dr. Jürgen Herrnberger seinen Gast als „Wein-Künstler“ aus. Zugleich würdigte Dr. Herrnberger den 2014er Providence Privat Reserve mit dem Prädikat „Weinkunst“, weil der Wein die „fünf Maximen laut Facetten der Weinkunst“ erfüllt. James Vuletic ist seit 40 Jahren zugleich ein weinbegeisterter Rechtsanwalt und Bordeaux-Wein-Liebhaber. Er zeigt eindrucksvoll, dass Neuseeland nicht nur Sauvignon Blanc und Pinot Noir kann. Die hochbewerteten Rotweine des neuseeländischen Winzers mit serbischen Wurzeln setzen weltweit Maßstäbe. Fachmagazine bewerten den Rotwein Providence als besten Rotwein Neuseelands. Dr. Jürgen Herrnberger würdigt James Vuletic auch in seinem Buch „Facetten der Weinkunst“.

Die Providence Weinkunst ist das Ergebnis kreativen Wollens und Könnens von Weinkünstler James Vuletic Dr. Jürgen Herrnberger, Weinkenner aus Eutin

Und so nahm sich James Vuletic viel Zeit, seinen erlesenen und preisgekrönten Rotwein in der „Alten Straßenmeisterei“ zu präsentieren. Dr. Jürgen Herrnberger bewertet den 2014er Providence als erlesenen Rotwein mit dem Charakter eines Kulturgutes, der Kunst-Maxime erfüllt. Als „Weinkunst“ sei Providence von kulturellem Wert, ein schützenswerter Bestand der Geschichte, ein einzigartiger Teil des regionalen Kulturerbes und wichtiger Beitrag zum Erhalt und zur Evolution der regionalen Kultur Neuseelands. „Die Providence Weinkunst ist das Ergebnis kreativen Wollens und Könnens von Weinkünstler James Vuletic“, so Dr. Jürgen Herrnberger. Sie entstand als Pionierleistung durch das Zusammenwirken aller Anforderungen an Weinkunst: von exzellenter Qualität, höchstem Genuss, regionaler Identität, nachhaltiger Botschaft und Werthaltigkeit.

Vor allem aber muss ich mich beim Trinken der Flasche bereits auf die nächste Flasche freuen James Vuletic, Winzer aus Neuseeland

Großartiger Wein ist für Vuletic „eine Kombination von wahrhaften Qualitäten“. Wein müsse zugleich Kraft, Eleganz, Finesse, Harmonie, Aroma, Länge und Komplexität haben. „Vor allem aber muss ich mich beim Trinken der Flasche bereits auf die nächste Flasche freuen“, sagte der sympathische Neuseeländer in Eutin. Und so gehe es ihm bei seinem Providence. Es sei ein „einzigartig perfekter Wein von außerordentlicher Qualität, fein und ausgewogen, komplex und charaktervoll“. Der Rotwein Providence erhielt bei mehreren Verkostungen im Durchschnitt beachtliche 93 von 100 Punkten. Der Genuss des Providence beginnt mit dem feinen Bukett von Holunder und Brombeeren, den weichen Tanninen und der straffen Säure. Begeisternd ist der einzigartige, salzige Terroirgeschmack, die Komplexität und Harmonie sind in einem künstlerischen Balanceakt vereint. Hinzu kommen die Frische und Leichtigkeit. Providence ist einzigartig, unverwechselbar und bereichert die regionale Identität.

Zweieinhalb Hektar Anbaufläche vom James Vuletic erwirtschaften nur 10.000 Flaschen Rotwein im Jahr

Es ist nicht nur die salzhaltige Luft und der Wetterverlauf Neuseelands, die guten Wein ermöglichen. „Es ist vor allem der Boden, die poröse, eisenhaltige Vulkanerde mit ihren vielen Mineralien und Spurenelementen, die dem Wein einen speziellen, würzigen und mineralischen Charakter verleiht“, schwärmt Dr. Jürgen Herrnberger. Schade nur, dass die zweieinhalb Hektar Anbaufläche vom James Vuletic nur 10.000 Flaschen Rotwein im Jahr erwirtschaften. Deshalb sei der Wein auch stets ausverkauft..