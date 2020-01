Neukirchen: Zukunft der Wehr scheint gesichert

Nach monatelangem Ringen haben sich zwei Kandidaten für die Führung der Wehr gefunden

15. Januar 2020, 15:47 Uhr

Neukirchen | Das Ende der Feuerwehr in Neukirchen scheint noch einmal abgewendet. Gemeindewehrführer Bernd Penter ist es zu Beginn des Jahres offenbar gelungen, zwei Kandidaten zu finden, die sich um die Führung der 1888 gegründeten und damit dienstältesten Feuerwehr der Gemeinde Malente kümmern wollen. „Es hat einige Monate gebraucht, herauszukristallisieren, wen wir in die Führungsposition bringen“, sagte Penter. Die Namen der Kandidaten wollte der Gemeidewehrführer vor der Jahresversammlung morgen, 17. Januar, ab 19 Uhr im „Neukirchener Hof“ aber noch nicht in der Zeitung lesen.

Morgen werde es auch noch nicht zur Wahl kommen, sagte Penter, der die Wehr seit Ende 2018 kommissarisch führt. Der Grund: „Wir hätten die vorgeschriebenen Fristen für eine Wahl bei der Jahresversammlung nicht mehr einhalten können.“ Deshalb sei geplant, den neuen Wehrführer und seinen Stellvertreter bei einer außerordentlichen Versammlung im März zu bestimmen.

Eine Vereidigung könne dann voraussichtlich im Juni erfolgen. Damit würde es die Wehr gerade rechtzeitig schaffen, um die vom Kreis Ostholstein vorgegebene Frist bis Juni 2020 einzuhalten, um die Führungskrise bei der Wehr zu beenden. Dann soll die kommissarische Führung durch den Gemeindewehrführer spätestens enden. Ohne Führung hätte der Wehr das Aus gedroht.

Zur Erinnerung: Im Herbst 2018 waren Wehrführer Martin Walter und sein Sohn Timo als dessen Stellvertreter von ihren Ämtern zurückgetreten und hatten die Wehr verlassen. Damit schlitterte die Wehr in ihre zweite große Krise. Bereits im Januar 2014 hatte Penter die Einsatzbereitschaft der Wehr offiziell abgemeldet. Zuvor war die Zahl der Aktiven auf nur noch sieben zusammengeschrumpft. Zwar gelang es damals, die Wehr zu stabilisieren. Als positives Signal für die Zukunft gab es Ende 2017 nach 32 Jahren auch ein neues Einsatzfahrzeug. Doch es half nichts.

Nun bemüht sich Penter erneut, die Wehr wieder auf Kurs zu bringen – ein Kunststück, das ihm zuvor mit der Wehr Malkwitz-Söhren geglückt war. Doch Neukirchen erwies sich als die erwartet schwere Aufgabe. Zwar gibt es mit derzeit 19 Aktiven genügend Kräfte für einen Fortbestand – allein, es fand sich lange Zeit kein Wehrführer.

Probleme hat Penter jetzt noch bei einer nachgeordneten Führungsposition. Mit den Personalentscheidungen werde die Position des Gruppenführers frei, für ihn habe sich noch kein Ersatz gefunden. Dies ist aus Penters Sicht aber kein gravierendes Problem. Eine Lösung könne im Rahmen der künftigen Ausbildung durch die neue Wehrführung erarbeitet werden, erklärte er.