Plön : Neueste Technik in der Plöner Stadtbücherei

Ab Oktober „Offene Bücherei“. Bisher unbekannte Einbrecher nahmen das in der Nacht zu Mittwoch schon mal wörtlich...

Avatar_shz von Orly Röhlk

26. August 2020, 15:31 Uhr

Plön | Aufatmen bei den Mitarbeitern in der Stadtbücherei: In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte eine Fensterscheibe in der Krabbe 17 eingeschlagen und waren auch in die Räume der Bücherei eingestiegen. Eine Tür zum Tresorraum konnten sie offenbar nicht öffnen und auch die neueste Technik blieb von ihren Machenschaften verschont.

Orly Röhlk

Als eine der ersten Einrichtungen deutschlandweit richtet Plön gerade eine „Offene Bücherei“ ein. Ab Mitte Oktober haben Kunden der Stadtbücherei von 6 bis 22 Uhr und in der Mittagspause Zutritt, um Medien auszuleihen. Ein Selbstverbuchungsautomat ist bereits in Betrieb und wird nach den Worten von Leiterin Nicola Schöpke super angenommen. Sie brachte die Idee aus Dänemark nach Plön.

Orly Röhlk

Nach Glücksburg und Norderstedt ist Plön wohl die dritte Kommune landesweit mit dem offenen Angebot für Leseratten. Techniker Sebastian Juhre von der auf RFID-Verbuchung spezialisierten Firma „Bibliotheca“ aus Reutlingen installierte dieser Tage eine der letzten Vorrichtungen. Das neue Schließsystem und das Eingangspaneel neben der Tür ermöglichen Kunden ab 18 Jahren künftig auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten die Nutzung. Dazu wird die Bibliothekskarte vor das Sichtfeld gehalten und ein Code eingegeben. Direkt hinter dem Eingang befindet sich ein Sicherungsgate, das rot leuchtet und einen Signalton von sich gibt, falls jemand versucht, nicht gescannte Bücher mitzunehmen.

Gefilmt wird, wer außerhalb der Öffnungszeiten die Bücherei nutzen möchte

Wie berichtet, haben Schöpke und ihre Mitarbeiterinnen Dietlind Joneleit, Gaby Alkilani und Auszubildende Isabel Jauer alle 15.000 Medien konvertiert, mit einem Aufkleber versehen und im Computer erfasst. In der Ausleihe wird jedes Medium mittels eines Scanners verbucht, der sich unter dem neuen Tresen befindet. Die Bibliotheksausweise der Nutzer werden freigeschaltet, Türöffner und Automat lesen die Barcodes. Gefilmt wird, wer außerhalb der Öffnungszeiten die Bücherei nutzen möchte. Die Aufnahmen hebe man eine Woche auf und überschreibe sie dann. Außerdem müssten diese Kunden unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind, gefilmt zu werden. „Wer damit nichts zu tun haben will, für den ändert sich nichts“, versicherte Schöpke. Um die Neuerungen zu ermöglichen und abzusichern, bedarf es einer Satzungsänderung, die die Ratsversammlung am 30. September beschließen will.

Orly Röhlk

Insgesamt kosteten der neue Tresen mit Verbuchungsscanner, der Selbstverbuchungsautomat, das Sicherungsgate und das neue Schließsystem rund 80.000 Euro. „Nur“ 15.000 Euro davon muss die Stadt berappen. „60.000 Euro Fördergeld kommen vom Land. 5000 Euro haben wir durch Eigenleistung gespart, indem wir die Medien selbst konvertiert haben“, rechnete Schöpke vor. Ursprünglicher Gedanke sei gewesen, dass die Bücherei abends auch zu einem Treffpunkt für Menschen werden könnte, um Gesellschaftsspiele zu spielen. Doch dann kam Corona. Momentan seien nur jeweils bis zu sechs Personen gleichzeitig zugelassen. „Vielleicht geht durch die offene Bücherei die Nutzung hoch“, hofft die Leiterin für die Zeit nach Corona. Schon 2019 sei bei über 100.000 Ausleihen ein Rückgang an CDs, DVDs, Hör- und Sachbüchern zu verzeichnen gewesen.

Der Medienetat der Büchereizentrale habe sich bisher nach Ausleihzahlen berechnet

Der Medienetat der Büchereizentrale habe sich bisher nach Ausleihzahlen berechnet. Für das Ausnahmejahr 2020 liege das Augenmerk stattdessen auf dem Nutzungsverhalten, nicht auf der Anzahl der ausgeliehenen Medien. Geöffnet ist die Bücherei dienstags und donnerstags 9.30 bis 13 und 14 bis 19 Uhr, mittwochs 14 bis 18 Uhr und freitags 9.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. Bestellungen sind auch möglich über den online-Katalog unter https://stadtbuechereiploen.de/online