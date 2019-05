Schönwalde : Neues Seminar für „Plattdüütsch Krinks“

In diesem Jahr steht das Seminar unter dem Titel: „Wies mi, wat dor buten wasst – vun Planten un Blomen in Goorn un Natur, Ogen op, dat gifft buten veel to sehn!“

von Alexander Steenbeck

15. Mai 2019, 13:40 Uhr

Schönwalde | Bereits zum fünften Male organisiert der Plattdeutschbeauftragte des Kreises Ostholstein, Heinrich Evers, am Sonnabend, den 18. Mai, von 11 bis 16 Uhr auf dem Bungsberg ein Seminar zum Thema „Plattdeutsch in Kindergärten von Ostholstein – Mit twee Spraken rin in’t Leven!“ an.

In diesem Jahr steht das Seminar unter dem Titel: „Wies mi, wat dor buten wasst – vun Planten un Blomen in Goorn un Natur, Ogen op, dat gifft buten veel to sehn!“ Alle vorherigen vier Seminare waren ausgebucht und haben dazu geführt, dass bereits in vielen Kindertagesstätten Ostholsteins die plattdeutsche Sprache – zumindest an einem Tag in der Woche – ihren Einzug erhalten hat.

Heinrich Evers freut sich über viele neue Gesichter bei der Fortbildung. Das Seminar ist nicht nur auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas und Grundschulen beschränkt, sondern auch für alle Leute, die sich der Förderung der plattdeutschen Sprache verpflichtet fühlen, geeignet und offen. Die Teilnahme ist auf 25 Personen begrenzt, um die Fortbildung effektiv gestalten zu können. Das Seminar ist (einschließlich eines Mittagessens) kostenlos. Es wird durch die Stiftungen der Sparkasse Holstein finanziert. Jeder Seminarteilnehmer erhält außerdem kostenlos plattdeutsche Arbeitsunterlagen und Bücher durch die Plattdeutsch-Stiftung Schleswig-Holsteins.

Anmeldung werden sofort (am liebsten per mail, aber gern auch per Brief, Fax oder telefonisch) entgegengenommen und in der Reihenfolge des Eingangs nummeriert bestätigt von Heinrich Evers, Rosenstrasse 8 in 23730 Neustadt (Tel. 04561/ 4472, Fax 04561/35 03, Mobil 0162 – 28 10 828 oder Mail: platt@heinrich-evers.de