„Neues Schulzentrum wäre das Beste“

von Constanze Emde

erstellt am 11.Nov.2017 | 23:02 Uhr

Die Diskussion um den Feuerwehrneubau am Festplatz lässt die Gegner eines Turnhallenneubaus am Güterbahnhof hoffen. Spätestens seit der Klärung der unzureichenden Einhaltung der Hilfsfristen wackelt der Beschluss, den Neubau für rund 120 Einsatzkräften an einen Ort in Eutin zu setzen, wo ihn die betroffenen Feuerwehrleute nie wollten (wir berichteten).

Ist trotz jahrelanger Diskussion um Schulsanierung und umstrittenen Turnhallenbau am Güterbahnhof nun auch wieder alles möglich? Das deutliche Votum der Schulkonferenz wurde auf der jüngsten Elternbeiratssitzung der Wisser-Schule vergangene Woche bestätigt: „Wir wollen die Turnhalle dort nicht und würden uns über eine schulfreundlichere Lösung freuen“, sagt Schulelternsprecher Jan Peter auf Nachfrage. Allein das Rechenbeispiel, dass die energetische Sanierung der Schule am Kleinen See zwischen fünf und sieben Millionen liege, eine Turnhalle am Güterbahnhof derzeit zwischen acht und zehn Millionen kalkuliert werde, müsse die Entscheider doch noch einmal in sich gehen lassen, ob da nicht eine günstigere Lösung für alle Beteiligten mit einem neuen Schulzentrum samt Halle am See oder andernorts viel mehr Sinn machen würde, so Peter. Sven Ulmer, Direktor der Wilhelm-Wisser-Schule bekräftigt: „Wir würden uns ein modernes Schulzentrum mit einer Halle wünschen, egal an welchem Ort, Hauptsache zusammen.“ Derzeit wird in Eutin an zwei sanierungsbedürftigen Standorten – Kleiner See und Elisabethstraße – unterrichtet. Komme mit der Turnhalle ein dritter Standort hinzu, befürchtet Ulmer Unterrichtseinbußen zu Lasten des Sports wegen der enormen Kapazitäten, die Lehrer bei der Begleitung zur Halle und zurück entlang der Elisabethstraße benötigen. Die Schule habe damals unter der Voraussetzung für den Standort gestimmt, dass es eine Wegeführung am Bahndamm entlang geben kann. „Das ging nicht und dennoch wurde an den Plänen festgehalten“, sagt Ulmer. Kollegium und Elternvertreter sehen Parallelen zur Diskussion um den Feuerwehrneubau. „Ich würde mir wünschen, dass die Stadtvertreter Mut zeigen, Dinge neu zu denken und nicht nur an bestehenden Beschlüssen festhalten wollen“, sagt Ulmer. Eutin sei derzeit ein Mittelzentrum, dass in harter Konkurrenz zu den Nachbarn wie Pönitz oder Malente steht, die in ihre Schulen investiert haben oder dies planen. Da dürfe der Anschluss nicht verpasst werden. Schon jetzt höre er in Info-Gesprächen zur Einschulung Lob von den Eltern für die inhaltliche Arbeit, aber Kritik an den Rahmenbedingungen: „Der Standort See ist ja wirklich abschreckend“, sei ihm da nicht nur einmal zu Ohren gekommen.

Ob die Hoffnung begründet ist, dass sich an den bisherigen Beschlüssen für die Schullandschaft Eutins etwas ändert, wird der nächste Schulausschuss am 21. November zeigen. Dass Handlungsbedarf insbesondere am Schulstandort Kleiner See gesehen wird, geht aus den zahlreichen Anträgen für diese Sitzung hervor.

Die Grünen beantragen , die Verwaltung mit einer überschlägigen Kostenschätzung für einen Schulneubau für die Grundschule auf Grundlage des beschlossenen Raumprogrammes inklusive 1,5-Feld-Halle am Standort Kleiner See zu beauftragen. Denn aus Sicht der Grünen ermöglicht „die Konzentration der Wisser-Schule am Standort Berg“ es, den Schulstandort Kleiner See neu zu entwickeln.

Die Freien Wähler wollen mit ihrem Antrag den der Grünen ergänzen und bitten um eine Vergleichssumme für eine Dreifeld-Halle am Kleinen See – durch einen externen Gutachter. Denn die Planung am Güterbahnhof sei bisher aufgrund des Bedarfs von Wisser-Schule, Schule am kleinen See und Vereinen erfolgt. Entstehe nun am Kleinen See eine neue 1,5-Feld-Halle sei die Bedarfssituation geändert.

Aus Sicht der SPD ist der Untergrund am Kleinen See schwierig, außerdem könnten die möglichen Baugrundstücke dort zur Refinanzierung eines Schulzentrums andernorts genutzt werden, sagt der Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Westphal. „Ein neues, modernes Schulzentrum beispielsweise an der Oldenburger Landstraße mit gut organisierter Busanbindung wäre der große Wurf. Die alten Gebäude werden nicht neuer, in dem wir Millionen rein stecken“, so Westphal.

Für die FDP kommt noch ein anderer Schulstandort in Betracht: Sie wollen die Verwaltung mit einem Kostenvergleich für einen Neubau der Wisser-Schule an der Blauen Lehmkuhle und der Sanierung des Ist-Standortes Berg beauftragen.

„Dass am Standort Gustav-Peters-Schule am Kleinen See etwas getan werden muss, ist klar“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Rachfahl (CDU). Der Diskussion und den vielen Anträgen sehe er gelassen entgegen: „Das ist für jeden eine strategische Frage.“ Es müsse aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten es für was gebe und dann werde gesehen, wofür sich Mehrheiten finden lassen.

Die jeweiligen Ergebnisse können – bei Beschluss – frühestens in der nächsten Schulausschusssitzung (im neuen Jahr) vorgestellt, erst danach Entscheidungen getroffen werden. Doch der Handlungsbedarf am Standort Kleiner See ist aus Verwaltungssicht dringender: Sie schlägt – unabhängig von vorangehenden Beschlüssen – vor, 160 000 Euro für zwei Klassen-Container mit Sperrvermerk in den Haushalt 2018 zu stellen, um einer möglichen Platznot am kleinen See im nächsten Schuljahr Abhilfe zu schaffen. Rein rechnerisch sei mit 18 Klassenräumen genug Platz für die Grund- und Gemeinschaftsschule. In Wortbeiträgen der jeweiligen Direktoren wurde aber bereits mehrfach deutlich, dass für die heutigen Ansprüche und Herausforderungen im Unterricht auch Nebenräume nötig seien.