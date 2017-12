Plön : Neues Programm kompakt und bunt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 27.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Das aktuelle Frühjahrsprogramm der Volkshochschulen im Kreis Plön liegt ab Anfang Januar zur Abholung bereit. Die elf örtlichen Volkshochschulen, die Akademie am See auf dem Koppelsberg und die Kreisvolkshochschule Plön bieten auf 92 Seiten Kurse und Angebote für ein buntes Frühjahrssemester.

Mehr zu allen Kursen ist schon jetzt auf der gemeinsamen Homepage der Volkshochschulen im Kreis Plön www.kvhs-ploen.de zu finden. Dort ist auch das Programmheft zum Herunterladen hinterlegt und es gibt die Möglichkeit, sich direkt zum gewählten Kurs anzumelden, teilte die KVHS-Leiterin Heike Zura mit.

Das Angebot der Volkshochschulen ist bunt: es führt zu Besichtigungen und Exkursionen in die Natur und bietet vor Ort Vorträge und Workshops zu allen Lebensbereichen. Die Volkshochschulen sind Lern- und Begegnungsorte für Menschen jeder Herkunft und jeden Alters. Inhaltlich bietet das Programm vielfältige Gelegenheiten für aktives Tun wie malen, musizieren und diskutieren.

Zentraler Programmschwerpunkt sind Kurse in diesmal 13 verschiedene Sprachen von Arabisch bis Spanisch – für Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse, aber auch Konversationskurse für nahezu Muttersprachler, vormittags, abends, am Wochenende oder eine Woche Bildungsurlaub am Stück. Sehr umfangreich ist das Kursangebot im Bereich „Gesundheit und Bewegung“. Hierzu zählen Entspannungs- und Bewegungskurse von Yoga bis Zumba ebenso wie Vorträge zu Gesundheitsthemen und Kochkurse.

Mit einigen Beispielen möchten die Volkshochschulen neugierig machen und zum Kursbesuch einladen. Starten wir eine alphabetische Runde durch den Kreis: Neue Kursthemen an der VHS Ascheberg (Tel. 04526/ 234 info@vhs-ascheberg.de) sind Autogenes Training und „Kreativ mit Pappe, Papier und Stoff.“ Mit der VHS Hohwacht (Tel. 04381/8365) geht es ins Theater nach Lübeck oder zu neuen Malkursen auf das Gut Neudorf.

Neu an der VHS Lütjenburg (Tel. 04381/419288 info@vhs-luetjenburg.de) sind Vorträge zur Medienkompetenz: Banking, Hacking - Sharen, Liken. Ein besonders Erlebnis ist die Zubereitung von Feuerlachs. Die VHS Plön (Tel. 04522/4204 vhs-ploen@t-online.de) bietet ein Krimi-Seminar mit aktiven Schreibübungen. Neu sind ebenso Workshops zu Handy und Tablet. Daneben sind weiterhin die besonderen Sprachenstammtische auf Niederländisch und Spanisch im Programm.

An der VHS Preetz (Tel. 04342/719863 vhs-preetz@t-online.de) erhalten Garteninteressierte Inspirationen und Ratschläge in der Gartenwerkstatt. Ein Wochenende bringt arabische Kultur und erste Worte und Sätze näher. Auch Portraitfotografie und Gesundheitsgymnastik gehören zum Frühjahrsangebot. Das Programm der VHS Wankendorf (Tel. 04326/2138 ksoennichsen@t-online.de) bietet Vorträge zu so verschiedenen Themen wie Erste Hilfe, Betreuungsrecht oder Leben und Werk von Erich Kästner.

Die akademie am see auf dem Koppelsberg in Plön (Tel. 04522/74150 kontakt @akademie-am-see.net) ist mit 31 Seminare aus den Bereichen Fotoschule, Bildungsurlaube und Vielfalt Leben im Gemeinsamen Programmheft der Volkshochschulen im Kreis Plön vertreten. Die Kreisvolkshochschule (Tel. 04522/2327 info@ kvhs-ploen.de) als Verbund der Volkshochschulen im Kreis Plön setzt landes- und bundesweite Förderprogramme im Kreis um und ist Ansprechpartner für Deutschkurse für Flüchtlingen, sowohl für Integrationskurse als auch für vom Bund oder vom Land geförderte Starterkurse.