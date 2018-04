Neues Politik-Format: ein FWE-Bürgerforum

von Achim Krauskopf

Ein „völlig neues Politik-Format“ versprechen die Freien Wähler Eutin (FWE) und Claus Behrens: Ein „Bürger-Forum zur Kommunalwahl“ am Freitag, 27. April, um 19 Uhr im Behrens-Bus-Terminal. Dazu sind alle Bürger Eutins eingeladen. Dort werde Gelegenheit bestehen, Entwicklungen und Probleme in Eutin zu diskutieren sowie Forderungen und Wünsche zu formulieren.

Zum Programm gehören ein Buffet mit Fischbrötchen und Musik des Shanty-Chors „Eutiner Wind“. Unter dem Motto „Politik und Musik“ werde es einen spannenden wie auch musikalisch-fröhlichen Informationsabend geben, verspricht Behrens, es sei ein „völlig neuer Weg, um der Politik-Verdrossenheit in Eutin einmal deutlich entgegen zu wirken.“ Das Bus-Terminal stehe Eutiner Vereinen und Verbänden, Parteien und Privatgästen stets kostenlos zur Verfügung, für die FWE habe er eine völlig neuartige Komplett-Veranstaltung organisiert.

Ein besonderer Service: In alle Stadtteilen wird es einen Fahrservice hin und zurück mit Behrens-Fernreisebussen geben. Wer den kostenlosen Transfer in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, sich täglich von 9 bis 13 Uhr beim Reisebüro Behrens persönlich oder per Telefon (04521/4087) zu melden.

Folgende Busrouten werde es geben: Route 1 von Sielbeck über Fissau, Fissau Brück, Voßplatz, Bahnhof, Berliner Platz und Charlottenstraße; Route 2 von Neudorfer Hof, Plöner Straße (Höhe Seestraße), Friedrichstraße, Weidestraße, Priwall, Dunkernbek und Steenbockstraße. Am Bus-Terminals stehen außerdem 200 Parkplätze zur Verfügung.