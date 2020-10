Aus 800 Meter Höhe fotografiert : Neues Luftbild aus Plön verschönert Rückwand einer Bushaltestelle

Eine Plön-Ansicht, gemalt im Sommer 2016 von Gemeinschaftsschülern, sei total verwittert und verblichen gewesen.

von Michael Kuhr

22. Oktober 2020, 15:05 Uhr

Plön | Erneut hat die „Initiative Schönes Plön“ (ISP) eine Ecke Plöns schöner gemacht. Diesmal ist es ein Luftbild der Stadt an der Rückwand der Bushaltestelle am Stadtgraben-Rondell. ISP-Vorsitzender Raimund Paugstadt und sein Stellvertreter Wolf-Günter Klingelhöller stellten mit allen daran Beteiligten das Projekt vor. Nächstes Vorhaben werde laut Paugstadt ein bepflanztes Boot für den Ortseingang Hamburger Straße sein.

„Wenn man in Plön ist, sieht man das alles nicht“, beschrieb Paugstadt Einzelheiten des Luftbildes des Profifotografen Matthias Friedl. Der lebt seit zehn Jahren in Plön und „schoss“ das Bild am 8. Mai 2018 um 13.36 Uhr aus einer Höhe von 2500 Fuß (800 Meter) mit einem Weitwinkel-Zoom in einer Auflösung von 42 Megapixel. Friedl stellte dem Verein das Luftbild im DIN-A-4-Format kostenfrei zur Verfügung.

Laut Klingelhöller wurde es auf eine Größe von 3,10 mal 2,60 Meter gebracht und auf drei Alu-Verbund-Platten montiert. Den Digitaldruck versah das Plöner Unternehmen Freyzeichen mit einer speziellen Laminierung, erklärte Firmenchefin Sandra Frey-Andresen. Inklusive Montage kostete das Projekt 750 Euro. Das Luftbild ist mit dem Logo der Stadt Plön versehen, die einen Teil dazugegeben habe, so Paugstadt. Das Vorgängerbild, eine Plön-Ansicht, gemalt im Sommer 2016 von Gemeinschaftsschülern, sei total verwittert und verblichen gewesen und hätte nur von den Schülern selbst aufgefrischt werden können. Die Jugendlichen seien aber nicht mehr da. Das brachte den Verein auf die Idee, dort etwas Neues zu schaffen.