Fahrzeugübergabe : Neues Löschfahrzeug des Katastrophenschutzes in Malente stationiert

Das erste Kates-Löschgruppenfahrzeug einer neuen Generation erweitert die Fahrzeugflotte der Malenter Feuerwehren.

09. November 2020, 15:37 Uhr

Malente | Wie gut, dass die Malenter Feuerwehr noch Platz in der Garage hatte. Noch besser, dass der Neuzugang allen 240 Aktiven der Gemeidewehr und damit auch in den umliegenden Dörfern zur Verfügung steht. Das Beste: Der Bund finanzierte zu 100 Prozent das neue, 223.000 Euro teure Einsatzfahrzeug aus den Mitteln des Katastrophenschutzes.

In der Fahrzeughalle der Malenter Ortswehr steht seit Oktober ein nagelneues Löschgruppenfhrzeug (LF-KatS) neben der Drehleiter und drei Löschfahrzeugen. Gestern übergab Ostholsteins Landrat Reinhard Sager offiziell die Schlüssel an Gemeindewehrführer Bernd Penter.

Es ist das erste Löschgruppenfahrzeug der neuesten Generation, das im Kreis für den Katastrophenschutz stationiert ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilte dem Kreis am 10. September das Fahrzeug zu. Am 15. Oktober holten es Kreismitarbeiter Ole Wendt, der hauptamtliche Gerätewart Jürgen Krämer und dessen Stellvertreter Finn Siebert im Bestückungslager des Bundesamtes in Bonn ab. Das schilderte Sager im Beisein von Bürgermeisterin Tanja Rönck, CDU-Bundestagsabgeordnetem Ingo Gädechens, Kreiswehrführer Thorsten Plath und dessen Stellvertreter Michael Hasselmann sowie den stellvertretenden Wehrführern der Ortswehr, Katja Weichert und Nils Lenkewitz. „Es ist sinnvoll, das Fahrzeug hier anzusiedeln aufgrund der Expertise, die die Gemeinde im Katastrophenschutz hat“, meinte Sager.

„Der Bund fühlt sich verpflichtet, seinen Teil im Katastrophenschutz zu erfüllen“, führte Gädechens aus. Als Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages sei er mit den Vergaben direkt befasst.

Das Fahrzeug decke einen Teil des Brandschutzes mit ab. Im Kreis Ostholstein warte man jetzt noch auf ein zweites vom Bund finanziertes Katastrophenschutzfahrzeug. 2022 und 2023 werde das Land dem Kreis jeweils vier weitere LF-KatS für die Brandschutzbereitschaft des Landes übergeben. Alle zehn LF-KatS könnten auch zu Einsätzen bundesweit angefordert werden.

„Es macht mehr als stolz“, freute sich die Bürgermeisterin Tanja Rönck über die neueste Errungenschaft. Leider hätten wegen Corona bisher erst die Hälfte der Feuerwehrleute auf dem neuen Fahrzeug üben können.

Bernd Penter reichte den Schlüssel an Katja Weichert weiter. Er bekundete Freude, dass die Wehren den Katastrophenschutz unterstützten und die Garage gerade frei gewesen sei.

Nach Auskunft von Nils Lenkewitz verfügt die Malenter Ortswehr über 36 Lkw-Fahrer, die das LF-KatS bedienen können. Mehr Leute auch auf den Dörfern müssten ausgebildet werden, es werde ein neues Konzept für die Landesbereitschaft geben.

Den Mercedes-Benz Ateco 1327 AF 4 mal 4 Allrad hatte die Firma Rosenbauer Deutschland für die Brandbekämpfung im Zivilschutz aufgebaut und ausgerüstet. Das Auto verfügt über eine eingebaute Kreiselpumpe und einen 1000 Liter großen Löschwassertank, im Lkw ist Platz für eine neunköpfige Mannschaft, Atemschutzgeräte, 600 Meter B-Schläuche und eine Tragkraftspritze mit einer Förderleistung von 1500 Litern Wasser pro Minute. Neben der Brandbekämpfung ist das Fahrzeug für einfache technische Hilfeleistungen ausgelegt. Es ersetzt einen Schlauchwagen (SW-KatS) des Bundes, den Malente an die Feuerwehr in Oldenburg/Holstein abgab.