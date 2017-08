Neues Kursangebot: Tanzen mit Demenz

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

„Endlich wieder tanzen“ – mit einem Tanzprojekt für Senioren mit dementieller Erkrankung und ihren Angehörigen geht der Pflegestützpunkt Ostholstein einen neuen Weg.

„Wir sind als Pflegestützpunkt eine unabhängige Beratungsstelle und erster Ansprechpartner in Sachen Pflege und Betreuung gerade für Familien und Angehörige“, sagt Pflegestützpunkt-Koordinatorin Heike Steinbach-Thormählen. Seit 2014 gibt es die Einrichtung, finanziert und unterstützt vom Land, dem Kreis und den Kassen. Nach einer Veranstaltungsreihe im ersten Jahr und einem Männerpflegekurs soll diesmal nicht die Betreuung, sondern der Spaß an erster Stelle stehen, so Steinbach-Thormählen.

Über Musik seien auch stark an Demenz-Erkrankte immer wieder zu erreichen, weiß Udo Delker zu berichten. Er ist Demenzbegleiter und veranstaltet seit gut vier Jahren das Demenzcafé in Schönwalde. „Das Angebot soll sich speziell an die Angehörigen und ihre erkrankten Partner richten. Denn oft sind bei Demenz die Menschen isoliert, trauen sich nicht mehr in die Öffentlichkeit“, sagt Steinbach-Thormählen. Der Kurs, der zehn Mal ab dem 9. Oktober immer montags (einmal im Monat) zwischen 14.30 und 16 Uhr stattfinden soll, biete einen geschützten Rahmen.

„Wir werden das Konzept speziell und individuell auf die anpassen, die sich anmelden“, sagt Tanzlehrerin Julia Schneider. Sind alle fit genug, kann es Tanzschritte geben oder es wird sich im Sitzen amüsiert. „Mit Musik aus früheren Tagen wollen wir Erinnerungen wecken an die fröhlichen Zeiten, die Menschen sollen Spaß haben, dem Alltag für einen Moment entfliehen“, erklärt Friederike Joppich, die das Projekt gemeinsam mit Udo Delker begleiten wird.

Steinbach-Thormählen: „Uns geht es zwar hierbei in erster Linie um Abwechslung für die Menschen, aber es ist auch wissenschaftlich belegt, dass Bewegung, Musik und Lernen von Rhythmik in frühen Stadien die Entwicklung der Demenzerkrankung verlangsamen kann.“

Am Ende der zehn Kurs-Tage soll es einen Abschluss-Ball voraussichtlich in Neustadt im Hotel Stadt Kiel geben. Ein Fahrdienst dahin wird organisiert. Der Kursraum (Tanzschule Marstall) ist direkt am Bahnhof ebenerdig zu erreichen.



Anmeldung und Infos bei Friederike Joppich unter Tel. 04521/8306630 oder projektmanagement@pflege stuetzpunkt-ostholstein.de.

von Constanze Emde

erstellt am 30.Aug.2017 | 00:09 Uhr